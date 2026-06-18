Durante años, la serie Harvest Moon ha conquistado a los jugadores con su mezcla de agricultura, amistad y vida tranquila. Ahora, la franquicia prepara una evolución importante con una propuesta mucho más ambiciosa que busca llevar la experiencia a otro nivel.

Natsume e IMAGICA GEEQ compartieron un nuevo vistazo a Harvest Moon: Echoes of Teradea, permitiendo ver el juego en movimiento por primera vez. El material muestra varias de sus mecánicas principales, nuevos personajes y el enorme mundo abierto que los jugadores podrán explorar cuando debute este año.

Un mundo abierto lleno de secretos y aventuras

En Harvest Moon: Echoes of Teradea, los jugadores crecerán en Bloomfield Village, una tranquila comunidad que pronto se verá amenazada por misteriosos fenómenos. Una extraña niebla surge desde el Bosque de los Ecos, criaturas salvajes aparecen durante la noche y diversos desastres comienzan a afectar la región.

La aventura llevará a los jugadores por un gigantesco mundo abierto conocido como Teradea. Habrá pueblos, cuevas repletas de minerales, islas ocultas y numerosos secretos por descubrir.

Además de administrar una granja, será posible explorar libremente, encontrar tesoros y conocer personajes que ayudarán a resolver el misterio que amenaza a la región.

Aquí puedes ver el primer trailer del juego:

Los animales tendrán un papel más importante que nunca

Una de las novedades más interesantes será el sistema de compañeros animales. Cada criatura contará con habilidades especiales que servirán para acceder a nuevas áreas, destruir obstáculos y encontrar objetos ocultos.

Gracias a estas habilidades, la exploración tendrá más profundidad que en entregas anteriores. Los jugadores podrán combinar diferentes herramientas de movilidad, incluyendo saltos, escaleras y enredaderas para llegar a lugares antes inaccesibles.

También será posible instalar campamentos durante los viajes para descansar, cocinar alimentos y recuperar energía antes de continuar la aventura.

Romance, amistad y mucho contenido opcional

Como ya es tradición en la franquicia, las relaciones volverán a ser una parte importante de la experiencia. Los jugadores podrán conocer a 10 personajes románticos diferentes, divididos entre 5 candidatos y 5 candidatas.

A medida que avance la aventura, será posible fortalecer los vínculos mediante eventos especiales y eventualmente elegir una pareja para construir una vida juntos.

Por otro lado, el mundo incluirá estatuas especiales con desafíos rápidos y acertijos que otorgarán recompensas útiles para mejorar la resistencia y desbloquear nuevas habilidades.

Si todo sale según lo planeado, Harvest Moon: Echoes of Teradea llegará el 24 de septiembre a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC.

¿Te gusta la idea de un Harvest Moon de mundo abierto? ¿Planeas darle una oportunidad a esta nueva aventura? Cuéntanos en los comentarios.

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