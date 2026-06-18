Los fans de My Hero Academia que esperaban disfrutar la batalla final desde una consola Nintendo ya tienen una fecha marcada en el calendario. Bandai Namco confirmó que My Hero Academia: All’s Justice llegará muy pronto a Nintendo Switch 2, acompañado de contenido gratuito que ampliará la experiencia para todos los jugadores.

La adaptación aprovechará algunas de las funciones exclusivas de la nueva consola y buscará ofrecer una experiencia completa para quienes quieran revivir los momentos más importantes del arco final del popular anime y manga.

La guerra definitiva de My Hero Academia llega a Nintendo Switch 2

Bandai Namco y Byking anunciaron que My Hero Academia: All’s Justice debutará en Nintendo Switch 2 el 4 de septiembre a nivel mundial. En Japón estará disponible un día antes, el 3 de septiembre.

El juego ya está disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC desde febrero de este año, pero la nueva versión incluirá características especiales diseñadas para aprovechar las funciones de la consola híbrida de Nintendo.

La historia permite vivir algunos de los enfrentamientos más importantes del arco Final War, considerado uno de los momentos más intensos de toda la franquicia. Los jugadores podrán participar en combates espectaculares protagonizados por héroes y villanos en sus versiones más poderosas.

Además del modo Historia, también habrá enfrentamientos competitivos entre jugadores, misiones especiales y contenido inédito inspirado en el universo creado por Kohei Horikoshi.

Aquí puedes ver el avance:

Nintendo Switch 2 recibirá minijuegos gratuitos y funciones exclusivas

Una de las principales novedades será la incorporación del contenido adicional gratuito “Minigame (All 10 Types)”, que estará disponible junto al lanzamiento de la versión para Nintendo Switch 2.

Este modo presenta 10 minijuegos protagonizados por los estudiantes de la Clase 1-A. Todos se desarrollan dentro de un espacio virtual diseñado por Mei Hatsume, uno de los personajes más populares de la serie.

Entre las sorpresas destaca una colaboración especial con PAC-MAN, que formará parte de algunas de las actividades disponibles. Los jugadores podrán competir por obtener las mejores puntuaciones y presumir sus récords.

Por otro lado, la versión de Nintendo Switch 2 incluirá funciones de juego en línea mediante GameShare y GameChat, facilitando las partidas con amigos y familiares.

Habrá varias ediciones y recompensas por reserva

Los jugadores podrán elegir entre las ediciones Standard, Deluxe y Ultimate.

Quienes aparten el juego recibirán acceso anticipado a los personajes jugables Izuku Midoriya Rising y All For One Chaos. También obtendrán 30,000 Hero Coins, la moneda utilizada para personalización y actividades dentro de los minijuegos.

Con esta llegada a Nintendo Switch 2, los seguidores de My Hero Academia tendrán una nueva oportunidad de vivir la batalla final de la serie en cualquier lugar.

¿Piensas jugar My Hero Academia: All’s Justice en Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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