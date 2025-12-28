Level-5 responde a la polémica por IA y aclara cómo la usa realmente en sus videojuegos

Akihiro Hino rompe el silencio tras una publicación viral y defiende a la inteligencia artificial como una herramienta creativa, no como un atajo peligroso.

Durante los últimos días, el nombre de Level-5 volvió a circular con fuerza en redes sociales. Esta vez, el debate no giró en torno a un nuevo juego, sino al uso de inteligencia artificial en sus procesos de desarrollo. Una publicación viral aseguró que el estudio utilizaba IA para escribir la mayoría de su código, lo que encendió la conversación entre jugadores y desarrolladores.

Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026

Ante la magnitud del tema, Akihiro Hino, CEO de Level-5, decidió responder directamente en X con un mensaje extenso. El creativo japonés buscó aclarar malentendidos, contextualizar el uso de esta tecnología y defender su potencial dentro de la industria.

Una aclaración necesaria desde la dirección del estudio

Hino explicó que el uso de IA para mejorar la eficiencia ya es común en muchos estudios. La diferencia, según él, es que pocas compañías lo dicen abiertamente. En ese sentido, recalcó que la idea de que Level-5 permite que la IA escriba entre 80 y 90% de su código es completamente falsa.

El origen de la confusión proviene de un proyecto todavía no anunciado, cuyo tema central es la propia inteligencia artificial. En ese contexto específico, un programador habló de experimentar con código generado por IA como una idea a futuro. Ese comentario se sacó de proporción y terminó convirtiéndose en una afirmación generalizada.

Hino fue claro: si realmente pudieran desarrollar un juego con ese nivel de automatización, estarían años adelantados al resto de la industria. Aun así, reconoció que la IA ya les permite ahorrar tiempo de forma significativa.

IA como herramienta, no como enemigo

Para el directivo, uno de los mayores riesgos actuales es que la inteligencia artificial sea vista como algo inherentemente negativo. Comparó esta percepción con otros avances tecnológicos que pueden usarse de forma correcta o incorrecta, dependiendo de quién los maneje.

Hino señaló que asociar automáticamente la IA con plagio limita su potencial creativo. Bien utilizada, puede enriquecer el desarrollo de videojuegos y acelerar procesos que antes tomaban años.

Incluso planteó un escenario ambicioso: gracias a estas herramientas, los grandes proyectos podrían reducir sus ciclos de producción de 5–10 años a cerca de 2 años. Esto cambiaría por completo las reglas del desarrollo AAA.

Una visión a futuro para la industria

El CEO concluyó con un mensaje personal. Durante su vida, desea ver cómo los videojuegos evolucionan y superan los estándares actuales. Para lograrlo, considera vital que tanto creadores como jugadores entiendan que la IA es sólo una herramienta más, controlada por humanos.

¿Crees que la inteligencia artificial puede impulsar la creatividad en los videojuegos? ¿O piensas que su uso debe limitarse estrictamente? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente