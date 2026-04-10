LEVEL-5 sorprende con nuevo vistazo a su misterioso RPG de fantasmas que apunta a algo muy especial

Holy Horror Mansion regresa con un teaser que deja más preguntas que respuestas, pero que promete bastante.

La más reciente presentación de LEVEL-5 dejó varias sorpresas, pero hubo un proyecto que llamó la atención por su tono único y misterioso. Se trata de Holy Horror Mansion, un RPG que mezcla lo paranormal con una historia emocional y que ahora reaparece con un nuevo teaser.

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El avance es breve, pero suficiente para encender la curiosidad. Además, la propuesta combina elementos de terror ligero con una narrativa que apunta a lo entrañable, algo que pocas veces se ve en el género.

Un teaser que apuesta por el misterio

El nuevo video de Holy Horror Mansion fue presentado durante el LEVEL-5 Vision 2026, donde la compañía mostró el progreso de varios de sus proyectos.

Aunque el teaser no revela gameplay detallado, sí deja ver el tono general de la experiencia. La historia gira en torno a un joven protagonista que vive en una mansión ubicada sobre el edificio de departamentos de su abuela.

Todo cambia cuando el chico encuentra una cámara dentro de una habitación cerrada. Este objeto parece ser clave, ya que le permite interactuar con lo sobrenatural. A partir de ese momento, el protagonista entra en contacto con un fantasma y comienza a verse envuelto en diferentes situaciones paranormales que marcarán su aventura.

Aquí puedes ver el avance del juego:

¿Qué es Holy Horror Mansion?

Holy Horror Mansion es descrito como un “ghost craft RPG”, una propuesta que sugiere mecánicas relacionadas con la creación o manipulación de elementos sobrenaturales y que busca contar una historia de terror con tintes cálidos y humanos, centrada en una familia misteriosa y los secretos que rodean la mansión donde ocurre todo.

Aunque los detalles aún son escasos, el concepto de usar una cámara para interactuar con fantasmas recuerda a sagas queridas como Fatal Frame, pero con el estilo narrativo característico de LEVEL-5. Además, el teaser cierra con el mensaje “Still a ways to go…”, lo que deja claro que el desarrollo todavía está en una etapa muy temprana.

Un proyecto que va más allá del videojuego

Otro detalle interesante es que LEVEL-5 planea expandir Holy Horror Mansion más allá del juego. La compañía confirmó que prepara un evento multimedia para 2026.

Esto podría incluir mercancía, contenido adicional o incluso adaptaciones a otros formatos, algo que el estudio ya ha hecho antes con varias de sus franquicias.

Por ahora, Holy Horror Mansion sigue sin plataformas confirmadas ni ventana de lanzamiento. Todo indica que habrá que esperar bastante tiempo antes de conocer más detalles concretos.

¿Te llama la atención esta mezcla de terror y narrativa emocional? ¿Crees que LEVEL-5 logrará crear una nueva franquicia con este proyecto? Cuéntanos en los comentarios.

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