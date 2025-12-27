Logan Paul subastará la carta más valiosa y rara de Pokémon

El influencer espera obtener una ganancia de varios millones por su Pikachu Illustrator

La fiebre de Pokémon TCG incrementó en plena pandemia debido a diversos factores y uno de ellos fue la difusión que tuvo este coleccionismo gracias a youtubers, entre los cuales destaca Logan Paul, que otra vez está dando de qué hablar en la escena, ya que pondrá en subasta “la carta más valiosa y rara” de Pokémon TCG.

Fue tal el furor que llegó a sentir el popular influencer que en 2022 contactó a un coleccionista anónimo que estuvo dispuesto a venderle el santo grial del coleccionismo de Pokémon TCG, el Pikachu Illustrator en perfectas condiciones, por $5.275 MDD en 2022, convirtiendo la carta en la más valiosa jamás vendida del popular juego de cartas.

¿Por qué Pikachu Illustrator es la carta más cara de Pokémon TCG?

Pikachu Illustrator se volvió muy valiosa porque no pudo conseguirse de otra manera ni se puso a la venta como parte de un set tradicional disponible para todo el público, sino que se distribuyó en un concurso que se organizó a través de la revista japonesa CoroCoro entre 1997 y 1998. Se estima que se regalaron menos de 40 unidades.

Dada la limitada disponibilidad para el público japonés en un concurso casi 3 décadas atrás y lo difícil que es que una de las cartas existentes estén en una condición impecable, hacen que el ejemplar de Logan Paul sea único en su tipo.

Logan Paul se deshará de su Pikachu Illustrator

Pues bien, luego de tener la carta más valiosa de Pokémon TCG en su posesión unos cuantos años, Paul, que afirma ser coleccionista, tomó la decisión de desprenderse de ella.

Así lo reveló en redes sociales y en The Big Money Show de Fox Business, en donde presumió la carta junto con la cadena que mando a hacer por $75,000 USD o $1.34 MDP.

Paul no sabe cuánto cuesta su Pikachu Illustrator, pero cree que puede alcanzar los $7 MDD y los $12 MDD, de acuerdo con Fortnute, por lo que su inversión representaría varios millones de dólares de ganancia.

El previo a la subasta arrancará el 12 de enero de 2026 por medio de Goldin Auctions y se espera que se conozca la oferta ganadora el próximo febrero.

Además, Paul aprovechó la ocasión para invitar a los jóvenes a no temer a los riesgos, y apostar por esta clase de inversiones inusuales en vez de las inversiones conservadoras tradicionales, como el mercado bursátil.

¿En cuánto crees que se subaste el Pikachu Illustrator de Logan Paul? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

