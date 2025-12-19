Lords of the Fallen II: director del soulslike defiende la exclusividad con la Epic Games Store y afirma que “la mayoría de jugadores de PC” lo comprarán de todos modos

Marek Tyminski, fundador y director ejecutivo de CI Games, afirma que la tienda hizo una gran inversión en el RPG de acción

Lords of the Fallen II, que en realidad es la tercera entrega de la saga, se dejó ver por primrea vez en agosto de 2025 con un trailer que muestra que estaremos en un mundo de fantasía oscura. Aunque el avance generó mucho entusiasmo entre los fans del género, hay un aspecto que levantó las cejas de la comunidad: sólo llegará a la Epic Games Store en PC.

La exclusividad en la industria del gaming como la conocemos está por terminar, o al menos eso es lo que muestra la tendencia de los últimos años. Es una situación razonable, pues los cada vez más altos costos de producción obligan a los desarrolladores a buscar la mayor cantidad de vías posibles para vender sus proyectos.

A pesar del panorama complejo que se vive en el sector, el soulslike de CI Games irá contracorriente y sólo estará disponible a través de la tienda de Tim Sweeney, lo que significa que brillará por su ausencia en Steam. ¿A qué se debe esta curiosa y controversial decisión?

¿Por qué Lords of the Fallen II será exclusivo en PC?

En marzo de 2025, incluso antes de la revelación oficial del RPG de acción, Marek Tyminski, actual director ejecutivo y fundador del CI Games, confirmó que su próximo proyecto sería un exclusivo de la Epic Games Store y recalcó que la tienda es “un socio increíble”.

Poco después, en agosto de 2025, el desarrollador volvió a abordar el tema tras el anuncio de Lords of the Fallen II. En una publicación en redes sociales, confirmó que la plataforma de PC realizó una inversión significativa en el soulslike, lo que les ayudó a mantener el control creativo sobre el título y la propiedad intelectual.

Marek Tyminsk asegura que la estrecha colaboración entre CI Games y Epic Games permitirá llevar el juego mucho más lejos, además de que será una experiencia muy diferente en su lanzamiento en comparación con lo visto con la entrega de 2023.

Marek Tyminsk, director de CI Games, justificó la exclusividad en PC con la Epic Games Store

Adicionalmente, el desarrollador detrás del próximo Lords of the Fallen II comenta que la empresa responsable de la tienda de PC brindó mucho apoyo en lo que respecta al uso de Unreal Engine 5. Por último, indica que recibieron mucha retroalimentación de los fans y expresó su compromiso por abordar esos comentarios.

A juzgar por las palabras del creativo, Epic Games desempeñó un rol clave durante la producción del souslike de fantasía. En respuesta a un fanático, el desarrollador comenta que los detalles sobre el acuerdo son confidenciales y no puede revelar si se trata de una exclusividad permanente o temporal.

Director no teme por las ventas del souslike

Pero, ¿limitar el lanzamiento a una plataforma notablemente menos popular que Steam tendrá un gran impacto en las ventas de la versión de PC? Un fanático sacó a colación esta preocupación y expuso el caso de Alan Wake II, que pese a ser uno de los mejores juegos de 2023 apenas alcanzó la rentabilidad a finales de 2024.

Marek Tyminski se muestra optimista y señala que la situación no es compatible debido a que Lords of the Fallen II y el juego de Remedy Entertainment son experiencias diferentes tanto en escala como género.

Ahora, el director creativo de CI Games volvió a dar de qué hablar por su opinión sobre la exclusividad con la Epic Games Store. En una publicación reciente, afirma que la mayoría de los jugadores que quieran un juego específico lo comprarán, independientemente de la plataforma.

“Esto está respaldado por datos reales de ventas en todos los mercados principales, incluidos Norteamérica y Europa (con excepción de Asia en el primer año después del lanzamiento”, comentó el director. Aunque no compartió cifras concretas, aseguró que esas fuentes provienen de GSD.

La nueva entrega de Lords of the Fallen llegará a PC, Xbox y PlayStation 5 en 2026

Pero dinos, ¿estás de acuerdo con las declaraciones de Marek Tyminski? Déjanos leerte en los comentarios.

