Los Atari Hotels están cerca de volverse realidad y puedes invertir para ser dueño de parte del primer establecimiento en Arizona

El proyecto se demoró un poco, pero ya hay fecha tentativa para la inauguración

Atari ha incursionado en varios negocios fuera del gaming y uno de los más es el hotelero. Dado lo inesperado del anuncio, hubo quienes dudaban en el proyecto Atari Hotels, pero está cerca de volverse realidad y fans pueden invertir en él para ser dueños de parte de los hoteles.

Fue a inicios de la pandemia que Atari y sus socios revelaron la iniciativa Atari Hotels, con la cual ofrecería no sólo hospedaje, sino toda una experiencia de realidad virtual y aumentada.

Como parte de la empresa, se anunciaron 8 proyectos de hoteles que se construirían a lo largo de la unión americana, precisamente había planes para Arizona, Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle, San Francisco y San José. Aunque no se anticipó cuando se pondrían en marcha, después de 6 años, hay una actualización positiva en torno al proyecto.

El primer complejo se construiría en Phoenix, Arizona, precisamente en el Distrito de las Artes de Phoenix, por lo que estará cerca de establecimientos de música, restaurantes y más centros culturales o de entretenimiento.

Puedes apoyar los Atari Hotels y ser propietario de una parte de ellos

Naturalmente, el proyecto se demoró por la pandemia, pero los encargados consiguieron el terreno y los socios y finalizaron los diseños arquitectónicos con un financiamiento de $14 MDD que ya se invirtió.

Así, Intersection Development y Central RoRo dieron comienzo a la fase en la que buscan el apoyo de inversionistas para hacer realidad esta iniciativa que dejan claro que no es solo un concepto, sino que está lista para construirse.

Los interesados pueden invertir en la empresa, ser “dueños de una parte del Atari Hotel de Phoenix” y gozar un sistema de recompensas con diferentes categorías que van desde los $500 USD hasta los $50,000 USD y que ofrecen recompensas como coleccionables conmemorativos físicos o digitales, invitaciones a eventos de gala VIP anuales del hotel.

De acuerdo con los detalles, el proyecto debe asegurar $8.7 MDD, si no lo consiguen, se devolverá el dinero a los inversionistas.

Es importante mencionar que aunque la marca Atari se usa como punta de lanza de los Atari Hotels, la compañía no está involucrada en su construcción, financiamiento, gestión u operaciones, sino únicamente ofreció la licencia.

Atari Hotels busca inversionistas y está más cerca de volverse realidad (imagen: Intersection Development)

¿Cuándo se inaugurará el Atari Hotel de Arizona?

Tal como reporta la estación radiofónica KJZZ, el hotel tendrá 19 habitaciones de lujo y 72 cuartos más, cantidades alusivas al año en el que se fundó Atari.

En cuanto a la inauguración, nada se había había anticipado años atrás, pero ahora se estima que se lleve a cabo en algún momento del cuarto trimestre de 2028 siempre y cuando se cumplan la documentación y permisos, y la construcción en sí se espera que comience a finales de 2026.

Adicionalmente, se compartió un nuevo trailer conceptual de poco menos de 2 minutos que deja ver más renders de la visión de los Atari Hotels.

“Atari Hotels es el hogar para la cultura gaming. Regístrate. Empodérate. Vive el juego”, se lee en el sitio oficial del proyecto que busca hacer la convergencia del negocio hotelero con el del gaming.

