Los remasters de Fallout 3 y New Vegas todavía tardarían en llegar al mercado

Archivos actualizados y un reporte reciente aclaran el estado real de los esperados regresos al Yermo.

Los rumores pueden ser tan peligrosos como un Deathclaw cuando se salen de control. En días recientes, la comunidad de Fallout se encendió por la posible llegada inmediata de versiones remasterizadas de Fallout 3 y Fallout: New Vegas. Todo parecía alinearse para una sorpresa al estilo Bethesda, pero la realidad pinta un escenario más calmado.

Te interesa: Este popular juego multijugador no llegará a Xbox Game Pass; desarrollador dice que el servicio de Microsoft es “una espada de doble filo”

La emoción surgió luego de que ambos juegos recibieran actualizaciones internas en Steam. Para muchos jugadores, eso significó una pista clara de un lanzamiento cercano. Algunos incluso imaginaron un shadow drop similar al que vivió The Elder Scrolls IV: Oblivion. Sin embargo, un nuevo reporte bajó las expectativas.

El reporte que enfría los rumores

De acuerdo con información compartida por Windows Central, los remasters de Fallout 3 y Fallout: New Vegas siguen en planes, pero su lanzamiento todavía luce lejano. Las fuentes del medio señalan que estos proyectos avanzan con calma y sin una ventana clara en el corto plazo.

El reporte explica que la impresión general apunta a que Fallout 3 recibiría su remaster antes que Fallout: New Vegas. Aun así, ambos proyectos requerirán más tiempo antes de mostrarse formalmente. Bethesda, por ahora, mantiene silencio oficial sobre fechas o anuncios concretos.

Esta información contrasta con la idea de un lanzamiento sorpresa. Más bien, sugiere un desarrollo cuidadoso, algo lógico considerando el peso histórico de ambos títulos dentro del RPG occidental.

¿Qué pueden jugar los fans mientras tanto?

Aunque los remasters todavía tardarán, el universo Fallout sigue bastante activo. Los jugadores pueden volver a Fallout 4 Anniversary Edition, una versión que reúne mejoras, contenido adicional y soporte extendido.

También destacan los grandes mods creados por la comunidad, como Fallout London, que ofrece una experiencia totalmente nueva. A esto se suman las actualizaciones constantes de Fallout 76, que continúa recibiendo eventos y contenido fresco.

Desde esta perspectiva, la franquicia atraviesa un buen momento. Hay opciones para veteranos y nuevos jugadores, mientras Bethesda prepara con paciencia el regreso de 2 de sus entregas más queridas. Todo indica que el Yermo volverá a abrir sus puertas, pero lo hará cuando esté listo.

¿Crees que Bethesda debería lanzar primero Fallout 3 o apostar por New Vegas?, ¿prefieres un shadow drop o un anuncio con tiempo y detalles claros? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente