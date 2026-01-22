Madre de familia conoce Clair Obscur: Expedition 33 gracias a su hijo, se enamora del mensaje del juego y lo recomienda a otros padres

Clair Obscur: Expedition 33 enamoró a los jugadores gracias a sus excelentes mecánicas de rol, personajes icónicos, banda sonora memorable e historia que explora temas profundos y filosóficos. Esta obra francesa es un recordatorio de que el gaming es un medio de arte capaz de hacernos reflexionar y llorar.

Esta cuestión salió a la luz una vez más gracias a la interesante opinión de una madre de familia, quien confiesa que conoció el RPG de Sandfall Interactive gracias a su hijo. Tras investigar sobre la narrativa y pensar en los temas que se abordan en el título, se dio cuenta de los mensajes importantes a los que están expuestos los jóvenes a través del gaming.

Madre de familia reflexiona sobre los videojuegos

En su cuenta de TikTok, la creadora de contenido Mary Carmen Llano compartió una anécdota relacionada con el mundo de los videojuegos. La educadora explica que, durante un viaje en carretera, su esposo le dijo a su hijo que pusiera música de su gusto, a lo que el joven se deleitó por la banda sonora de Clair Obscur: Expedition 33.

“Le preguntamos: ‘¿de qué trata eso?’ Y nos platicó de un mundo totalmente desconocido para nosotros los adultos, o al menos para mí, que soy su madre. Y es que este juego toca temas filosóficos muy, muy profundos”, comentó la tiktoker.

Los videojuegos son arte

Mary Carmen Llano dirigió su video a otros padres de familia para que se den cuenta de que no todos los videojuegos son violentos o “destruyen el espíritu de nuestros hijos”. En esa línea, destacó la narrativa del proyecto Sandfall Interactive y la importancia de que los adultos estén enterados de esos temas.

“Quizás se abre un mundo de reflexión. Y quizás, en ese mundo de reflexión, al no involucrarnos, dejamos solos a nuestros hijos. No los estamos acompañando en estos caminos de aprendizaje torales para la vida (…) Como también me dice mi hijo, cada juego es un mundo. Y nosotros como padres, ¿estamos conociendo esos mundos? ¿Estamos allí para responder las preguntas que surgen de esos mundos e historias?”

Los temas detrás de Clair Obscur: Expedition 33

La maestra, conocida en redes sociales como marycarmenllano19, reflexionó sobre la historia detrás de Clair Obscur: Expedition 33. Nosotros nos abstendremos de compartir los detalles de la historia en este artículo para evitar spoilers, pero coincidimos en que la narrativa gira alrededor del duelo que surge trás una pérdida personal.

Mary Carmen Llano destaca el caso de Gustave, uno de los personajes principales del videojuego de rol.

“Como sabe cuál será el momento en el que van a fallecer, dice una frase que impacta a todos. Palabras más, palabras menos, dice: ‘por aquellos que vendrán después’. Es decir, que estamos construyendo para todos aquellos que vendrán después. ¿Cuál es tu legado? Y te pregunto: ¿vas a dejar un legado después de tu fallecimiento? ¿Cuál es? ¿Quién se va a acordar de ti? ¿Qué dejaste en este mundo?”

Finalmente, el hijo de la tiktoker le explicó a ella que la lección central de Clair Obscur: Expedition 33 es que cada persona aborda el duelo de una manera única, además de que cada individuo tiene diferentes motivaciones para proteger el legado de sus seres amados.

La tiktoker y maestra marycarmenllano19 reconoce que el mensaje del duelo que se aborda en Clair Obscur: Expedition 33 es muy importante para los jóvenes

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de la reflexión de la maestra? Déjanos leerte en los comentarios.

