Marathon habría costado más de $250 millones de dólares, y los fans temen que cierre sus servidores tras la caída en el número de jugadores

A pesar de las precauciones de los fanáticos, un nuevo reporte señala que Bungie confía en el proyecto y tiene una buena moral

Los juegos como servicio son una moneda al aire, y la comunidad siempre reacciona con cautela cuando se anuncia un nuevo título que pretende irrumpir en un mercado cada vez más competitivo. Marathon es uno de los más recientes lanzamientos, y los jugadores miran con lupa sus estadísticas en un intento de adivinar su futuro.

Aunque el FPS de Bungie vio una caída significativa en el número de usuarios activos en cuestión de semanas, parece que el equipo de desarrollo confía en el proyecto y mantiene una buena moral. Esta es una buena señal para el futuro, sobre todo al considerar que, según informes, el título tuvo un presupuesto multimillonario que, naturalmente, debe recuperar.

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¿Marathon es un éxito o un fracaso?

El shooter de extracción de los creadores de Destiny tuvo un periodo previo a su lanzamiento muy complicado. Los jugadores mostraron su inconformidad cuando se dio a conocer que sería una experiencia online con elementos de juego como servicio, y el proyecto se vio involucrado en un gran escándalo de plagio.

En este contexto, Marathon debutó en marzo con un récord de más de 88,000 usuarios concurrentes en Steam. Adicionalmente, una investigación reveló que el título vendió alrededor de 1.2 millones de unidades entre todas las plataformas en sus primeros días en tiendas.

El periodista Paul Tassi publicó un nuevo artículo para Forbes, donde analiza el desempeño del FPS en su mes inicial. Según sus fuentes de Bungie, esa cantidad de copias vendidas que se reveló en el reporte anterior es bastante precisa y se acerca a la cifra real, aunque Sony aún no proporciona datos oficiales.

Según reportes, Bungie tuvo un presupuesto de más de $250 millones de dólares para crear Marathon

En su texto, el editor se hace eco de un informe previo y señala que, efectivamente, la mayoría de los jugadores de Marathon están en Steam.

Es difícil saber si estas estadísticas se alinean con las expectativas comerciales de Bungie y Sony Interactive Entertainment. Según el periodista, el videojuego multijugador tuvo un presupuesto exorbitante que podría superar los $250 millones de dólares, una cifra colosal que ni siquiera incluye los costos actuales del nuevo contenido y mantenimiento.

Marathon no cerrará sus servidores pronto

A pesar de la reacción negativa de un sector muy vocal de la comunidad en redes sociales, el FPS logró resonar con la audiencia y los críticos. Actualmente posee 88% de reseñas positivas en Steam, una calificación media de 4.5 estrellas en PlayStation y un puntaje de 4.5 estrellas en Xbox.

Además, Marathon posee una puntuación promedio de 82 en Metacritic. Esto demuestra que tanto los jugadores como los profesionales que le dieron una oportunidad están satisfechos con el producto.

Dicho esto, el título online enfrenta problemas para retener a su comunidad. Aunque alcanzó un récord de 88,337 jugadores concurrentes en Steam durante su lanzamiento, en semanas posteriores perdió hasta 68% de su base de usuarios en PC y ahora registra picos de apenas 26,913 personas conectadas al mismo tiempo.

Marathon pierde jugadores a un ritmo preocupante y los fans temen que cierre sus servidores, pero parece que Bungie mantiene una buena moral

Aunque el shooter de extracción aún mantiene una fanaticada sólida, es innegable que ha visto una disminución significativa que pone en duda su longevidad. Es una situación particularmente preocupante al destacar que el evento Cryo Archive de finales de marzo hizo poco para atraer la atención de los jugadores.

Ahora bien, ¿Marathon tiene los días contados y su fin es inminente? Paul Tassi lo duda, y señala que Bungie está enfocado en crear nuevo contenido y que el equipo de desarrollo está de mejor ánimo ahora que antes del lanzamiento. “Sea como sea, este juego no está a punto de cerrar. Y hoy en día, eso ya es un éxito”, señaló el periodista.

Pero cuéntanos, ¿el FPS cumplió con tus expectativas? Déjanos leerte en los comentarios.

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