Sorprendentemente, Marathon registra buenas preventas en las diversas tiendas digitales

El título de Bungie se encuentra arriba en las listas de preventas en Steam y PlayStation Store

A pesar de las controversias y mala imagen que Marathon tuvo en 2025, el título de Bungie parece que se reivindicará con su lanzamiento. Recientemente se anunció su fecha de lanzamiento junto con un trailer de gameplay, y para sorpresa de muchos, las preventas del título han sido todo un éxito.

La cuenta de X MarathonAlerts publicó un post donde muestra una screenshot de los juegos más preordenados de la PlayStation Store. Marathon figura con los puestos 2 y 6, con sus versiones deluxe y estándar respectivamente. Marathon se ubica únicamente por detrás de uno de los juegos más esperados de todo el 2026: Resident Evil Requiem.

Las buenas preventas de Marathon no solo abarcan al territorio estadounidense, ya que a lo largo de todo el mundo el juego está vendiendo bastante bien. De acuerdo con la cuenta de X, Zuby_Tech, en México, Marathon ostenta el 3.° puesto en cuanto a preventas se refiere en la PlayStation Store.

En Steam las preventas de Marathon también son muy buenas

La PlayStation Store no es la única tienda digital donde Marathon es todo un éxito. En Steam, el juego de Bungie goza de una enorme cantidad de preventas desde el anuncio de su fecha de lanzamiento. Actualmente, el título se encuentra como el 2.° mejor vendido solo por detrás de Code Vein 2, otro juego ampliamente esperado este 2026.

Un factor clave para el gran recibimiento de Marathon son los precios de Sony decidió manejar. La versión base del juego cuesta $40 USD, es decir, está a precio rebajado respecto al estándar de la industria. La versión deluxe por su parte cuesta $60 USD, también a precio rebajado si consideramos que el nuevo estándar para la versión base de un juego es de $70 USD.

Marathon saldrá a precio reducido

Marathon parece que poco a poco recupera la confianza de los fans a pesar de todas las polémicas de plagio que sufrió el año pasado. Quedan solo 6 semanas para que el título salga y demuestre que realmente será un juego como servicio que valdrá la pena y no será un Concord 2.0.

El nuevo título de Bungie sale este 5 de marzo para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC vía Steam.

¿Qué opinas? ¿Ya preordenaste Marathon? ¿Lo jugarás desde el día 1? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o nuestro servidor de Discord!

Para más noticias, has clic aquí.

Sigue informado siempre con nosotros, solo aquí en Level Up.