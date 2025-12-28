Mario Kart World rompe récords históricos en Japón y se convierte en el mayor éxito de Nintendo Switch 2

El nuevo corredor de mundo abierto acelera ventas a un ritmo inédito y redefine el impacto de la franquicia en el mercado japonés.

El mercado japonés suele marcar el pulso del éxito para Nintendo y sus franquicias más queridas. Cuando un lanzamiento conecta con el público local, el impacto se refleja rápido en cifras. Esa reacción temprana suele anticipar un fenómeno mayor.

Durante 2025, Nintendo Switch 2 ha tenido estrenos importantes que impulsaron su presencia en tiendas. Entre ellos, una saga clásica regresó con una propuesta ambiciosa. El resultado comenzó a notarse semana tras semana en los reportes de ventas.

Famitsu publicó sus datos más recientes de ventas físicas en Japón. Ahí se confirma que Mario Kart World ya superó los 2.5 millones de copias físicas vendidas. El logro se alcanzó tras 29 semanas disponibles en el mercado.

Este desempeño convierte a Mario Kart World en el juego más rápidamente vendido de toda la historia de la serie. También es el título de Nintendo Switch 2 que alcanzó ventas récord en menos tiempo. Además, lidera como el juego más vendido en Japón durante 2025.

El hito resulta todavía más llamativo al considerar la larga trayectoria de la franquicia. Mario Kart 8 Deluxe dominó listas durante años en Nintendo Switch original. Aun así, su sucesor logró superar ese ritmo con una propuesta distinta.

¿Qué impulsó el éxito de Mario Kart World?

La clave parece estar en su enfoque de mundo abierto. Los jugadores pueden explorar mapas amplios conectados entre sí, con rutas alternativas y eventos dinámicos. Esta estructura amplió la experiencia tradicional de carreras.

El título también aprovecha el hardware de Nintendo Switch 2. Las transiciones rápidas, mayor densidad de escenarios y multijugador estable favorecieron su adopción temprana. Todo esto reforzó la sensación de un salto generacional real.

A nivel local, el juego conectó con audiencias veteranas y nuevos jugadores. En Japón, Mario Kart sigue siendo una experiencia social clave. Las ventas físicas reflejan ese atractivo inmediato para reuniones y competencia local.

Un año histórico para Nintendo en Japón

Con este desempeño, Mario Kart World se consolida como uno de los pilares del catálogo inicial de Nintendo Switch 2. Su éxito temprano refuerza la estrategia de lanzar franquicias fuertes durante el primer año de la consola.

El récord alcanzado en 29 semanas deja claro el peso de la marca. También marca un nuevo estándar para futuros lanzamientos de la serie, por lo que el listón quedó alto desde el arranque de la nueva generación.

