Mario Tennis Fever tendrá compatibilidad con amiibo, ¿qué desbloquearán las figuras coleccionables?

Nintendo no ha revelado nuevas figuras con motivo del juego de deportes

Mario Tennis Fever será el primer juego de deportes de Mario en Nintendo Switch y no falta mucho para poder jugarlo. De cara a su lanzamiento, Nintendo confirmó que el título tendrá compatibilidad con amiibo.

Pese a que la producción de figuras amiibo ya no es intensiva como antes, la compañía no se ha olvidado de la existencia de estas figuras y como por medio de ellas robustecer la experiencia de juego en sus consolas. Nintendo Switch 2 no es la excepción y uno de los primeros juegos que disfrutarán esta funcionalidad es Mario Tennis Fever.

¿Qué desbloquean los amiibo en Mario Tennis Fever?

Desafortunadamente, Nintendo no ha confirmado una colección de figuras nuevas con motivo de Mario Tennis Fever, sino que los amiibo de colecciones pasadas tendrán compatibilidad con el juego de deportes.

Sabemos esto gracias al más reciente trailer de gameplay que revela que los jugadores podrán usar los amiibo de las colecciones Super Mario y Super Smash Bros..

En cuanto a lo que desbloquean, al escanear la figura, los jugadores podrán cambiar la apariencia de la pelota de tenis, por lo que se trata de un extra que no afecta el gameplay, sino únicamente el apartado visual.

De acuerdo con los detalles, la pelota de tenis cambiará sus colores según la figura que se escanee, lo que permitirá que el jugador haga combinaciones geniales, ya sea que la figura corresponda al personaje en juego y así combine con su atuendo o asignarla a otro tenista.

Obviamente, Nintendo decidió usar las figuras amiibo de personajes que aparecen en el juego, pero llama la atención que se excluyen muchos personajes que ya tienen figura y que también aparecen en el título, precisamente Koopa Troopa, Boo, Piranha Plant, Diddy Kong y Goomba. Se desconoce si hay planes para ampliar la compatibilidad una vez lanzado el juego.

A continuación puedes ver la lista completa de figuras amiibo que serán compatibles con Mario Tennis Fever. Igualmente, más abajo puedes ver el trailer en cuestión.

Estos amiibo funcionarán con Mario Tennis Fever (imagen: Nintendo)

Figuras amiibo compatibles con Mario Tennis Fever

Bowser Jr. ( Super Smash Bros. )

) Bowser ( Super Mario )

) Mario ( Super Mario )

) Luigi ( Super Mario )

) Peach ( Super Mario )

) Rosalina ( Super Mario )

) Yoshi ( Super Mario )

) Waluigi ( Super Mario )

) Wario ( Super Mario )

) Toad ( Super Mario )

) Daisy ( Super Mario )

) Donkey Kong (Super Mario)

¿Piensas usar tu colección de amiibo en Mario Tennis Fever? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

