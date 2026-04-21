Marvel Rivals reveló su nuevo modo PvE: Blood Hunt

Deberás enfrentarte a Drácula para salvar al mundo con hasta 6 personajes elegibles

Con la reciente actualización 7.5 de Marvel Rivals, NetEase reveló el nuevo modo PvE llamado Blood Hunt. En ese momento no ahondaron en detalles, pero hoy por fin sabemos de qué tratará, a qué personajes podremos usar y los jefes que deberemos enfrentar.

El anuncio se hizo a través de las redes sociales de Marvel Rivals. En el post explican que los jugadores podrán juntarse hasta con otros 4 jugadores más para salvar a Nueva York del asedio de Drácula y su séquito de vampiros. Además, también se reveló quiénes serán los héroes elegibles en Blood Hunt:

Punisher

Squirrel Girl

Moon Knight

Blade

Jeff the Land Shark

Thor

El anuncio también mostró a los jefes que deberemos enfrentar y vencer en Blood Hunt, entre ellos se encuentran al Capitán América convertido en Hombre Lobo; Ratatösk, la ardilla de la mitología nórdica; el propio Drácula y finalmente, parece que el alcalde de Nueva York, Wilson Fisk “Kingpin” también será un jefe a vencer.

The Vampire King is free. Monsters lurk in the shadows and roam the city. Dracula returns… 🩸



Team up with up to 4 players to save New York City in our latest PvE mode: Blood Hunt. Test your limits with different difficulties and send the Lord of the Night to his undead doom.… pic.twitter.com/K0HZercaAd — Marvel Rivals (@MarvelRivals) April 21, 2026

Dentro del lore de Marvel Rivals, Drácula fue encerrado por Kingpin en La Balsa después de que Los 4 Fantásticos y Dr. Doom lo derrotaran en la temporada 1. Actualmente, Fisk encerró a todos los héroes de Nueva York en La Balsa, pero fue Spider-Man quien los liberó, sin embargo, también liberó por accidente a Drácula. Ahora es turno de que los héroes más poderosos del mundo se unan para derrotar y encerrar nuevamente al Rey Vampiro.

El nuevo modo PvE contará con 5 niveles de dificultad: normal, difícil, extremo, pesadilla 1 y pesadilla 2.

Además del modo PvE, Magik tendrá nueva skin, emote y MVP en Marvel Rivals

El anuncio oficial de Blood Hunt no fue lo único que NetEase presentó el día de hoy. El estudio también mostró una serie de nuevos añadidos que llegarán para Magik, la heroína rusa parte de los New Mutants y hermana de Coloso.

Illyana Rasputina recibirá una nueva skin basada en la Hellfire Gala, la cual se celebrará estos días con la temporada 7.5. La skin en específico se llama Netherworld Noble Costume y se basa en un atuendo que tuvo Magik en X-Men #21 (2019).

Pero eso no es todo, ya que Magik también recibirá un nuevo emote, y 2 nuevas animaciones MVP de la partida, todo basado en la Hellfire Gala 2026.

Queen High: High-class and highly skilled. ⚔️



"You looking to lose your hands?"



Spare no mercy and take center stage on the battlefield with Magik's Netherworld Noble costume, first appearing in X-Men (2019) #21



Available: April 23 at 7 PM PT – May 21 at 7 PM PT!



Set your… pic.twitter.com/FxcWpTwGdJ — Marvel Rivals (@MarvelRivals) April 21, 2026

El modo PvE Blood Hunt y los nuevos añadidos estéticos de Magik llegarán este 23 de diciembre a Marvel Rivals.

¿Qué opinas? ¿Te llama la atención el nuevo modo PvE de Marvel Rivals? ¿Qué te pareció? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o en nuestro servidor de Discord!

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