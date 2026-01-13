Marvel Rivals Temporada 6: conoce todas las novedades

El equipo desarrollador de Marvel Rivals actualizó su blog donde explican las novedades que vendrán en la nueva temporada del hero-shooter. En él revelaron los ajustes que tendrá el juego, nerfeos, buffeos, mapas nuevos etc. Además, también revelaron los roles que tendrá el nuevo héroe: Deadpool. Y sí, leíste bien, roles, en plural. No te preocupes que aquí te explicamos todo a detalle.

Deadpool llega a Marvel Rivals

Primero que nada, vamos a lo mero chido: Deadpool. Cuando se reveló que Wade Wilson será el siguiente personaje en unirse al juego, se generó mucho misterio sobre cuál sería su rol. Primero fue listado en el rol de duelista, a la semana lo cambiaron junto a los héroes de vanguardia, y finalmente fue catalogado como estratega. Esto generó mucha duda sobre cuál sería su rol final, y por fin tenemos la respuesta: los 3.

El propio Wade Wilson interrumpió a los desarrolladores en el video para revelar que él fungirá en cualquiera de los 3 posibles roles disponibles en Marvel Rivals. Podrá ser usado como duelista, vanguardia (junto con un peluche de unicornio que puede aventar para poner un escudo) y estratega.

También aclararon que, a pesar de estar listado en las 3 categorías de héroe, solo podrá ser seleccionado un tipo de Deadpool por equipo en los modos de partida rápida y competitivo. Nada de ver a 3 mercenarios bocazas (duelista, vanguardia y estratega) en un solo equipo.

Balance de héroes temporada 6

Además de la inclusión de Deadpool, la temporada 6 ajustará el meta del juego con nerfeos, buffeos y cambios de habilidades en conjunto. Primero, una nueva habilidad en conjunto entre Spider-Man y Peni Parker llamada “Parker Power-Up” llegará al juego. En ella, Spider-Man recibirá una bomba de telaraña que podrá lanzar a los enemigos cercanos.

Nueva habilidad en conjunto entre Spiderman-Man y Peni Parker

Deadpool recibirá una habilidad en conjunto con Jeff el Tiburón de Tierra llamada “Mr Pool’s Interdimensional Toy Box”. Jeff podrá lanzar un juguete que tendrá un radio de interacción: a los aliados los curará y a los enemigos los distraerá visualmente con stickers animados de Deadpool.

Nueva habilidad en conjunto de Deadpool y Jeff

La habilidad “Ever-burning Bond” entre Spider-Man y la Antorcha Humana será retirada definitivamente. Mientras que Peni Parker saldrá de Rocket Network por su inclusión a “Parker Power-Up”.

Los héroes que serán nerfeados esta temporada son los siguientes:

Ángela

Daredevil

Gambito

Mujer Invisible

Los héroes que serán buffeados son:

Hulk

Capitán América

Doctor Strange

Iron Fist

Blade

Cloak & Dagger

Finalmente, Namor recibirá un ligero cambio respecto a sus habilidades en conjunto, pero no tendrá un nerfeo o buffeo considerable en solitario.

Nuevo mapa y modos de juego

El nuevo mapa que llegará al juego será el Museo de la Contemplación, basado en El Coleccionista y estará disponible en los modos de juego de transportar el convoy. Un nuevo modo PvE similar al modo Zombies llegará al título en la primera mitad del año. Finalmente, varios héroes tendrán nuevas skins durante la temporada.

Nuevas skins disponibles en la temporada 6 de Marvel Rivals

La temporada 6 de Marvel Rivals llegará este 16 de enero a todas las plataformas disponibles.

¿Qué opinas? ¿Qué rol de Deadpool probarás primero?

