Marvel Rivals tendrá colaboración con Marvel Cosmic Invasion

Hace poco tuvimos una oleada de información sobre el nuevo contenido que llegará a Marvel Rivals con la temporada 6. Entre lo más destacado están la introducción de Deadpool y nuevas skins para diversos héroes. Hoy se anunció que 2 personajes tendrán nuevas skins basadas en otro popular juego de Marvel.
Marvel Games anunció que 2 de sus juegos más populares, Marvel Rivals y Marvel Cosmic Invasion tendrán una colaboración especial. Dicha colaboración será de 2 nuevas skins para Spider-Man y Venom, las cuales estarán basadas en su apariencia en el beat’em up de Marvel. Lo interesante de ambas skins es que muestran las características artísticas de Marvel Cosmic Invasion: el pixel art y su movimiento a menos frames por segundo.
Ambas skins se incluirán al juego el 16 de enero junto con la llegada de la temporada 6 de Marvel Rivals. Aún no se sabe si Spider-Man y Venom serán los primeros, o los únicos, en recibir una skin basada en su apariencia en otro juego de Marvel.
En Marvel Cosmic Invasion hay otros héroes que también aparecen en Rivals:
- Capitán América
- Iron Man
- Storm
- Wolverine
- Black Panther
- Rocket Raccoon
- Dark Phoenix
No es descabellado pensar que éstos otros héroes, eventualmente, reciban su skin proveniente de Marvel Cosmic Invasion al igual que lo harán Spider-Man y Venom ahora.
Además, no es la primera vez que Marvel Rivals hace un crossover con otro juego de Marvel, ya que Spider-Man también cuenta con su skin del videojuego Marvel’s Spider-Man 2. Puede que más skins basadas en otros juegos de Marvel lleguen a Rivals, como alguna de Marvel’s Wolverine, Marvel Tokon: Fighting Souls o Marvel 1943: Rise of Hydra.
Por fin llega Deadpool a Marvel Rivals
Como mencionamos previamente, este 16 de enero llega la temporada 6 de Marvel Rivals. La cual incluirá diversos ajustes de balance, un mapa nuevo basado en el Museo del Coleccionista y un héroe nuevo, Deadpool.
La novedad con Deadpool es que el antihéroe fungirá con cualquiera de los roles disponibles dentro del juego, ya que podrá usarse como duelista, vanguardia o estratega.
La barra de salud y habilidades especiales cambiarán dependiendo del rol en el que se escoja a Deadpool. Además, podremos mejorar las habilidades de Deadpool en tiempo real al sacar un cómic y seleccionar lo que queramos mejorar.
Además de las skins de Marvel Cosmic Invasion, el pase de temporada brindará nuevas skins para diversos personajes como la Mujer Invisible, Blade, Storm y Black Panther. Las skins que más han llamado la atención de los fans son las siguientes:
Winter Soldier – skin de Bucky Barnes 1943
Wolverine – skin de Ultimate Wolverine (tierra 6160)
Venom – skin con Eddie Brock
Elsa Bloodstone también llegará al héroe shooter
Además, a mitad de temporada llegará otra heroína al juego, se trata de Elsa Bloodstone. ¿Quién es ella? Aquí te contamos.
Elsa es una cazadora de monstruos y portadora de la gema de sangre (Bloodstone), la cual le otorga habilidades supernaturales y la vuelve inmune a los vampiros. Elsa Bloodstone ha sido miembro de la agrupación Midnight Sons junto a personajes como Dr. Strange, Man Thing, Blade, Ghost Rider, Iron Fist y Dr. Vudú.
Además, Elsa Bloodstone ya apareció en el Universo Cinematográfico de Marvel en el especial de terror Werewolf by Night protagonizado por el actor mexicano Gael García Bernal.
La temporada 6 de Marvel Rivals llegará este 16 de enero junto con Deadpool, las skins de Cosmic Invasion y todos los ajustes de balance. Elsa Bloodstone llegará más tarde, a mitad de temporada.
¿Qué opinas? ¿Te gustaron las skins de Spider-Man y Venom? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o nuestro servidor de Discord!
Para más noticias, has clic aquí.
Sigue informado siempre con nosotros, solo aquí en Level Up.