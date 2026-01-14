Marvel Rivals tendrá colaboración con Marvel Cosmic Invasion

Spider-Man y Venom tendrán skins basadas en su apariencia en Marvel Cosmic Invasion

Hace poco tuvimos una oleada de información sobre el nuevo contenido que llegará a Marvel Rivals con la temporada 6. Entre lo más destacado están la introducción de Deadpool y nuevas skins para diversos héroes. Hoy se anunció que 2 personajes tendrán nuevas skins basadas en otro popular juego de Marvel.

Marvel Games anunció que 2 de sus juegos más populares, Marvel Rivals y Marvel Cosmic Invasion tendrán una colaboración especial. Dicha colaboración será de 2 nuevas skins para Spider-Man y Venom, las cuales estarán basadas en su apariencia en el beat’em up de Marvel. Lo interesante de ambas skins es que muestran las características artísticas de Marvel Cosmic Invasion: el pixel art y su movimiento a menos frames por segundo.

Ambas skins se incluirán al juego el 16 de enero junto con la llegada de la temporada 6 de Marvel Rivals. Aún no se sabe si Spider-Man y Venom serán los primeros, o los únicos, en recibir una skin basada en su apariencia en otro juego de Marvel.

En Marvel Cosmic Invasion hay otros héroes que también aparecen en Rivals:

Capitán América

Iron Man

Storm

Wolverine

Black Panther

Rocket Raccoon

Dark Phoenix

No es descabellado pensar que éstos otros héroes, eventualmente, reciban su skin proveniente de Marvel Cosmic Invasion al igual que lo harán Spider-Man y Venom ahora.

Además, no es la primera vez que Marvel Rivals hace un crossover con otro juego de Marvel, ya que Spider-Man también cuenta con su skin del videojuego Marvel’s Spider-Man 2. Puede que más skins basadas en otros juegos de Marvel lleguen a Rivals, como alguna de Marvel’s Wolverine, Marvel Tokon: Fighting Souls o Marvel 1943: Rise of Hydra.

Por fin llega Deadpool a Marvel Rivals

Como mencionamos previamente, este 16 de enero llega la temporada 6 de Marvel Rivals. La cual incluirá diversos ajustes de balance, un mapa nuevo basado en el Museo del Coleccionista y un héroe nuevo, Deadpool.

La novedad con Deadpool es que el antihéroe fungirá con cualquiera de los roles disponibles dentro del juego, ya que podrá usarse como duelista, vanguardia o estratega.

La barra de salud y habilidades especiales cambiarán dependiendo del rol en el que se escoja a Deadpool. Además, podremos mejorar las habilidades de Deadpool en tiempo real al sacar un cómic y seleccionar lo que queramos mejorar.

Además de las skins de Marvel Cosmic Invasion, el pase de temporada brindará nuevas skins para diversos personajes como la Mujer Invisible, Blade, Storm y Black Panther. Las skins que más han llamado la atención de los fans son las siguientes:

Winter Soldier – skin de Bucky Barnes 1943

Wolverine – skin de Ultimate Wolverine (tierra 6160)

Venom – skin con Eddie Brock

Elsa Bloodstone también llegará al héroe shooter

Además, a mitad de temporada llegará otra heroína al juego, se trata de Elsa Bloodstone. ¿Quién es ella? Aquí te contamos.

Elsa Bloodstone en el tráiler de Deadpool de Marvel Rivals

Elsa es una cazadora de monstruos y portadora de la gema de sangre (Bloodstone), la cual le otorga habilidades supernaturales y la vuelve inmune a los vampiros. Elsa Bloodstone ha sido miembro de la agrupación Midnight Sons junto a personajes como Dr. Strange, Man Thing, Blade, Ghost Rider, Iron Fist y Dr. Vudú.

Además, Elsa Bloodstone ya apareció en el Universo Cinematográfico de Marvel en el especial de terror Werewolf by Night protagonizado por el actor mexicano Gael García Bernal.

Elsa Bloodstone en el especial Werewolf by Night

La temporada 6 de Marvel Rivals llegará este 16 de enero junto con Deadpool, las skins de Cosmic Invasion y todos los ajustes de balance. Elsa Bloodstone llegará más tarde, a mitad de temporada.

¿Qué opinas? ¿Te gustaron las skins de Spider-Man y Venom? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o nuestro servidor de Discord!

Para más noticias, has clic aquí.

Sigue informado siempre con nosotros, solo aquí en Level Up.