¿Marvel Rivals tendrá más representación LGBTQIA+? Desarrolladores responden a la falta de contenido queer en el free-to-play

NetEase Games afirma que siempre se inspira en los cómics de Marvel al momento de elegir las nuevas adiciones de cada temporada

Marvel Rivals presenta una gran plétora de personajes provenientes directamente de los cómics. Durante el primer año vimos el estreno de héroes y villanos muy queridos por la comunidad, como Daredevil, Blade y todos los integrantes de Los 4 Fantásticos. Los desarrolladores también hacen un excelente trabajo al integrar estas figuras dentro del lore.

Aunque es una propuesta competitiva, el título multijugador expande su historia a través de pequeñas secuencias narrativas, descripciones de imágenes y demás. También podemos ver cómo los superhéroes interactúan en la previa de cada partida, lo que destaca las relaciones que existen en las historietas.

No obstante, algunos miembros de la comunidad están de acuerdo en que Marvel Rivals arroja poca luz sobre las relaciones queer, a pesar de que tiene algunos personajes que forman parte del colectivo LGBTQIA+ en su roster seleccionable. Recientemente, NetEase Games habló sobre el tema.

El contenido queer de Marvel Rivals

El pasado 14 de noviembre debutó la Temporada 5 llamada Love is a Battlefield, que introdujo a la pareja de Rogue y Gambito. Como su nombre indica, la temática de esta season también gira alrededor del amor, así que pudimos ver la confirmación de algunas parejas: desde Mantis y Loki hasta Storm y Black Panther.

Además, Marvel Rivals hace un trabajo constante para destacar algunas relaciones canónicas: desde Cloak y Dagger hasta la Mujer Invisible y Mr. Fantastic. La comunidad señala que el juego ignora a los personajes queer para enfocarse en las parejas heterosexuales.

Las quejas aumentaron tras el estreno de la última temporada. En redes sociales, algunos jugadores destacaron que el juego apenas hace referencia a las preferencias de héroes y villanos que forman parte del colectivo LGBTQIA+, como Loki y Magik. Muchos de los diálogos están relegados a pequeñas referencias que pueden pasar desapercibidas, y hacer creer que las relaciones en cuestión son únicamente de amistad.

Los jugadores critican la falta de representación Queer en Marvel Rivals

Uno de los casos más relevantes en esta discusión es el de Angela, quien en los cómics expresa abiertamente su gusto por las mujeres. En Marvel Rivals, este personaje habla de su esposa Sera, pero en ningún momento menciona directamente que tiene una relación romántica con ella.

Esta aparente falta de representación queer es objeto de discusión en algunos círculos de la comunidad del free-to-play. Ahora, miembros del equipo creativo hablaron sobre la filosofía con la que abordan las relaciones entre personajes.

Desarrolladores responden a la falta de contenido LGBTQIA+ en Marvel Rivals

Durante una entrevista vía correo electrónico con el medio TheGamer, NetEase Games respondió a la falta de contenido LGBTQIA+ en Marvel Rivals. Los desarrolladores sugieren que la decisión de dar poca visibilidad a las relaciones queer en la temporada 5 no fue intencional.

“Cuando diseñamos y presentamos nuevos héroes, siempre nos inspiramos en las relaciones entre los personajes de Marvel Comics. Y cuando se acerca una nueva season, elegimos las combinaciones de héroes que mejor se adapten a ella”.

Esta filosofía está en sintonía con la decisión de que Rogue y Gambito fueran los protagonistas de la Temporada 5, pues conforman una de las parejas más importantes y reconocibles de los X-Men. NetEase Games no reveló si tienen planes de agregar más personajes LGBTQIA+ y exponer sus relaciones en el futuro.

Recientemente, Marvel Rivals lanzó un skin de Lady Loki que demuestra su género fluido. Además, la plantilla queer crecerá el 16 de enero de 2026 con la adición de Deadpool. Al respecto, los desarrolladores dejaron claro que no tienen la intención de reducir el ritmo con el que presentan nuevos personajes en el videojuego gratuito.

Marvel Rivals recibirá más contenido LGBTQIA+ con la adición de Deadpool en la Temporada 6

“Aumentamos la frecuencia de actualización de héroes tras el lanzamiento. Nuestro equipo está formado por diseñadores, programadores y artistas talentosos que trabajan juntos para garantizar que mantengamos esta frecuencia de actualización. Hemos tenido mucho éxito en ese aspecto”.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de las declaraciones de NetEase Games?

