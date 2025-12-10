Marvel Tōkon: Fighting Souls aún estaría lejos: lista de juegos confirmados para EVO 2026 revelaría la posible ventana de lanzamiento del nuevo título de PlayStation

El videojuego de Arc System Works celebró su segunda Beta cerrada, pero su fecha de estreno permanece como un misterio

Los videojuegos de lucha experimentaron un resurgimiento significativo en los últimos años. Marvel Tōkon: Fighting Souls intentará irrumpir en la escena y aumentar la popularidad del género con su propuesta 4vs4. Los fanáticos están emocionados, pero una duda persiste: ¿cuándo estará disponible? De acuerdo con una nueva pista, el lanzamiento oficial aún luce distante.

El título de Arc System Works se dejó ver al mundo en un evento especial que tuvo lugar a mediados de 2025. Y aunque ya celebró 2 Betas cerradas, aún hay muchos detalles que permanecen bajo la oscuridad. A falta de más información, la reciente lista de juegos confirmados para EVO 2026 adelanta que deberemos ser muy pacientes.

Video relacionado: Te explicamos qué es el rollback netcode y cómo salva tus partidas en línea

Marvel Tōkon: Fighting Souls debutaría en la segunda mitad de 2026

El videojuego publicado por Sony Interactive Entertainment será un exclusivo de PS5 y PC. Al final del primer avance oficial, se confirmó que el lanzamiento está previsto para algún punto de 2026. Los fanáticos tenían la esperanza de que el debut oficial tuviera lugar durante los compases iniciales del año, pero parece que la espera será más extensa.

Esta semana, se compartió la lista completa de los juegos que formarán parte de EVO 2026 y EVO Japan 2026. En ambos torneos, títulos importantes de la escena como Street Fighter 6, TEKKEN 8 y Guilty Gear: Strive harán acto de presencia, tal como se esperaba.

Aunque PlayStation dejó de ser el dueño de la organización, aún es un patrocinador importante. Es lógico que quisiera que su próximo exclusivo tuviera una participación estelar. Así pues, la ausencia de Marvel Tōkon: Fighting Souls sugiere que el juego no estará listo para las fechas en las que se llevarán a cabo las competencias.

Marvel Tōkon: Fighting Souls debutará en 2026, pero no estará listo para el próximo EVO

EVO Japan 2026 se extenderá del 1 al 3 de mayo en Tokio, Japón. Por su parte, EVO 2026 se celebrará del 26 al 28 de junio en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El evento principal suele tener lugar durante agosto, así que sorprende que en esta ocasión se realizará un poco antes.

Generalmente, los organizadores permiten que los nuevos lanzamientos formen parte de la alineación principal si debutan un mes o un par de semanas antes de que se lleve a cabo el torneo. Debido a que Marvel Tōkon: Fighting Souls se saltará la edición de este año del evento de juegos de lucha más importante del mundo, es fácil suponer que llegará en algún momento de la segunda mitad de 2026.

Lista completa de juegos de lucha seleccionados para EVO 2026

Aunque Marvel Tōkon: Fighting Souls no formará parte de las competencias, es probable que Arc System Works aproveche el escenario para mostrar nuevos adelantos y compartir más información relacionada con el reparto de personajes, la fecha de lanzamiento y las mecánicas que conforman el sistema de combate.

De cualquier forma, y si consideramos que The Game Awards 2025 está a la vuelta de la esquina, lo mejor será moderar las expectativas y esperar un anuncio oficial que despeje todas las dudas.

Mientras tanto, vale la pena destacar la lista de juegos que aparecerán en ambas ediciones de EVO 2026. Sorprende la ausencia de Mortal Kombat 1, el videojuego de peleas más vendido de la actual generación. Parece que Invincible VS, que también carece de una fecha de estreno, ocupará su lugar.

Estos son los 12 juegos que conformarán la alineación principal de EVO 2026

Esta es la lista de juegos confirmados para EVO 2026:

Street Fighter 6

TEKKEN 8

Fatal Fury: City of the Wolves

Under Night In-Birth 2 [Sys:Celes]

Granblue Fantasy Versus: Rising

Rivals of Aether 2

Invincible VS

Guilty Gear: Strive

Virtua Fighter 5 REVO: World Stage

Vampire Savior: The Lord of Vampire (Darkstalkers 3)

BlazBlue: Central Fiction

2XKO

A continuación, compartimos la lista de todos los juegos que aparecerán en EVO Japan 2026:

Street Fighter 6

TEKKEN 8

Fatal Fury: City of the Wolves

Granblue Fantasy Versus: Rising

Guilty Gear: Strive

The King of Fighters XV

Hokuto no Ken

Melty Blood: Type Lumina

Under Night In-Birth II Sys:Celes

Vampire Savior: The Legend of Vampire

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

2XKO

Pero cuéntanos, ¿cuándo crees que debutará Marvel Tōkon: Fighting Souls? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con el juego de Arc System Works, o visita esta página para encontrar todos los anuncios relacionados con EVO 2026.

Video relacioado: ¡Marvel Tōkon es genial! Lo jugamos y esto es lo que nadie te ha dicho

Fuente