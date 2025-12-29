Más de 20 años después, el icónico demo original de Halo 2 del E3 2003 se filtró en internet

La comunidad finalmente pudo jugar la versión de prueba del videojuego de Bungie que se mostró durante la convención

Hace más de 20 años, Halo 2 enamoró a los fans y rápidamente pasó a la historia como uno de los mejores FPS de su época. Muchos fanáticos aún recuerdan con cariño el primer avance oficial que se presentó en el E3 2003, que permitió ver algunas secciones y mecánicas que finalmente se eliminaron para la versión final.

Ahora, y de forma inesperada, el icónico demo original que se mostró durante la Electronic Entertainment Expo de 2003 resurgió en Internet, lo que permitió que algunos jugadores le hincaran el diente y exploraran todos sus pormenores. En definitiva, es un vistazo al pasado muy nostálgico.

Video relacionado: Xbox está en crisis por la apuesta de Microsoft por la burbuja de la IA

Así era el demo de Halo 2

De acuerdo con los informes, recientemente se filtraron los archivos originales de la demostración del clásico shooter de Bungie. Esa versión de prueba se realizó un mes antes de la presentación oficial en el E3, así que muestra imágenes provenientes de una etapa temprana de la producción.

Halo 2 debutó oficialmente para el primer Xbox el 9 de noviembre de 2004, más de un año después de que el demo se mostró al público durante la convención. En su lanzamiento, el juego de ciencia ficción recibió excelentes calificaciones y fue un gran éxito comercial, lo que permitió que la saga se consolidara como uno de los pilares de Microsoft.

Al ver el adelanto del E3 2003, podremos notar algunos elementos que se quedaron a la mitad del camino y jamás llegaron a la versión final, como el nivel Earth City y ciertas secuencias narrativas. Durante mucho tiempo, los fanáticos se preguntaron qué fue lo que ocurrió con esta demostración y dónde conseguirla.

20 años después, el demo original de Halo 2 para el E3 2003 resurge en línea

Ahora, más de 20 años después, una filtración que surgió en los foros de 4Chan el pasado 26 de diciembre permitió tener acceso a la versión de prueba de Halo 2 que se presentó durante el evento en vivo. Se trata de la demostración original, así que incluye el material eliminado y contenido sin terminar del modo multijugador.

Debido a que la filtración no fue autorizada y es imposible garantizar que los archivos sean seguros para su descarga, nos abstendremos de compartir los enlaces; sin embargo, los fanáticos de la franquicia de Xbox ya compartieron videos en redes sociales y YouTube que permiten ver en acción este icónico demo.

Xbox lanzó el demo original de la secuela dentro de Halo: The Master Chief Collection

Los fans que están ansiosos por jugar la versión preliminar de Halo 2 no deben arriesgarse a descargar un archivo sospechoso en Internet, pues Xbox y Halo Studios unieron fuerzas con la comunidad de modders para hacer que el demo del E3 2003 sea totalmente jugable, aunque no como muchos esperan.

A finales de 2024, se lanzó un mod oficial para Halo: The Master Chief Collection que da acceso a la demostración de la secuela. Este proyecto, que ya está disponible en Steam, permite jugar el nivel Earth City que se eliminó de las copias físicas de la segunda entrega.

“La respuesta al demo en el E3 fue electrizante, y casi todos los fans de Halo recuerdan esa demo y dónde estaban cuando quedaron deslumbrados por su majestuosidad. Lo mejor de todo es que nadie imaginaría que, más de 20 años después, un grupo de modders daría vida a este demo”, comentó Brian Jarrard, director de la comunidad.

Ya es posible jugar el nivel Earth City en Halo: The Master Chief Collection

Pero cuéntanos, ¿aún recuerdas el primer avance de la secuela? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias sobre Halo.

Video relacionado: El rescate de Halo: Xbox toma medidas drásticas, ¿pero es muy tarde?

Fuente