Mega Man Dual Override promete más sorpresas antes de su lanzamiento

El regreso de Mega Man fue una de las sorpresas más comentadas de The Game Awards. Capcom confirmó que trabaja en Mega Man Dual Override, una nueva aventura 2D completamente original que llegará en 2027. Aunque la fecha de lanzamiento aún luce lejana, todo indica que pronto conoceremos más detalles del proyecto. Al menos así lo sugirió una fuente muy cercana a la comunidad.

Protodude, responsable del sitio Rockman Corner, afirmó que Dual Override fue un secreto conocido desde hace mucho tiempo.

Según sus palabras, mantenerlo oculto no fue nada sencillo. Sin embargo, lo más relevante llegó después: Protodude aseguró que “hay más en camino, antes de lo que imaginas”, refiriéndose directamente al nuevo juego de Mega Man.

¿Qué podría mostrar Capcom?

El comentario ha disparado especulaciones entre los fans. Muchos creen que Capcom ya tiene listo un nuevo trailer o un primer vistazo al gameplay. También existe la posibilidad de una presentación dedicada en algún evento importante, ya sea un Nintendo Direct, State of Play o un showcase propio de la compañía suenan como escenarios probables.

Con Dual Override, Capcom busca revitalizar a una de sus franquicias más queridas de la comunidad. El enfoque 2D apunta tanto a la nostalgia como a una evolución moderna de la fórmula clásica que promete bastante.

Además, si la información llega pronto, el interés podría mantenerse alto hasta su estreno en 2027. Por ahora, el mensaje es claro: Mega Man aún tiene sorpresas guardadas a punto de ser reveladas. Seguiremos atentos para informarte sobre cualquier novedad al respecto.

¿Crees que veremos un gameplay este mismo año? ¿Qué esperas de Mega Man Dual Override? Cuéntanos en los comentarios.

