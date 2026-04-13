Metro 2039 es una realidad: 4A Games revelará esta semana la nueva entrega de su franquicia postapocalíptica en un nuevo evento de Xbox

Durante los últimos años, 4A Games ha trabajado en silencio en un nuevo proyecto que por fin se confirmó esta mañana: Metro 2039. La siguiente entrega de la franquicia postapocalíptica, basada en la obra literaria de Dmitry Glukhovsky, es una realidad y en breve podremos ver su primer avance. La compañía se asoció con Xbox para presentar con bombo y platillo su título en un nuevo evento que se llevará a cabo esta semana.

Como su nombre lo indica, Xbox First Look: Metro 2039 nos dará el primer vistazo a la nueva aventura de la IP, que llegará después de Metro Exodus, título de 2019 que fue aclamado por la crítica y los jugadores. Los fans de la franquicia ya pueden marcar sus calendarios, pues a continuación compartimos todos los detalles para disfrutar la revelación del título.

Video relacionado: Xbox Project Helix, ¿será el Dreamcast de Microsoft?

¿Cuándo será y cómo ver la revelación de Metro 2039?

Metro se ha consolidado como uno de los FPS más populares de la industria. Ha conquistado a millones de jugadores con su icónica ambientación, sus toques de terror, así como con sus mecánicas de acción y supervivencia. Han pasado varios años desde que Metro Exodus tuvo una excelente recepción entre los fanáticos del género, así que 4A Games y Deep Silver ya están listos para la próxima aventura.

La siguiente entrega principal de la franquicia será Metro 2039, el cuarto título de la IP tras Metro 2033, Metro: Last Light y el ya mencionado Metro Exodus. Una vez más, 4A Games profundizará en la historia de aquellos supervivientes de la devastación nuclear que habitan en los túneles del metro de Moscú.

El Xbox First Look con la revelación oficial del juego se llevará a cabo esta semana. Concretamente, se celebrará el próximo jueves, 16 de abril, a las 11:00 AM, hora de la Ciudad de México. El evento se podrá disfrutar desde el canal oficial de Xbox en YouTube. Se espera que 4A Games revele el primer trailer cinemático del juego, así como un poco de la jugabilidad que ofrecerá su nuevo FPS.

Conoceremos la nueva entrega de la franquicia esta semana

Por ahora, el estudio mantiene en secreto todos los detalles de Metro 2039. Se espera que recupere los mejores elementos de anteriores juegos y los fusione en una experiencia inmersiva, desafiante y terrorífica. Es fácil intuir que la nueva entrega debutará en PS5, Xbox Series X|S y PC; sin embargo, es difícil saber sí lo hará este año.

“Este jueves 16 de abril, estrenaremos Xbox First Look: Metro 2039 con 4A Games y Deep Silver, una transmisión exclusivamente digital que ofrecerá un primer vistazo mundial al próximo título de la aclamada serie de disparos en primera persona postapocalíptica”.

De la literatura a los videojuego: el legado de Metro

La historia de la franquicia inició en 2002 y muy lejos de la industria de los videojuegos. El escritor ruso Dmitry Glukhovsky publicó en aquel año su novela Metro 2033, que llegó primero a los foros de Internet antes de editarse para las librerías. Cautivó a cientos de fanáticos de la literatura con una historia cruda sobre un grupo de sobrevivientes, que convierten los túneles subterráneos del metro de Moscú en una sociedad, luego de los devastadores resultados de una guerra nuclear.

El éxito del primero libro hizo posible que Glukhovsky escribiera una trilogía que llamó poderosamente la atención de 4A Games. El estudio adaptó de forma fiel la atmósfera opresiva de las novelas a un FPS con elementos de supervivencia. Su primer juego, Metro 2033, destacó por su narrativa inmersiva y su ambientación terrorífica.

Metro: Last Light ofreció una historia original que fue supervisada por el propio Glukhovsky. Luego de varios relanzamientos con múltiples mejoras técnicas y visuales, el estudio creó Metro Exodus, entrega que apostó por entornos semiabiertos y un peligroso viaje a través de Rusia. El éxito de sus diversos juegos elevan las expectativas por Metro 2039, que sin duda cumplirá con las cuotas de calidad que caracterizan a la compañía.

La IP brilla por su ambientación, su calidad visual y su narrativa

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Metro.

Video relacionado: Phil Spencer: ¿héroe o villano? Los grandes éxitos y fracasos del exdirector de Xbox

Fuente