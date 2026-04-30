Microsoft por fin lanza el Modo Xbox en PC y dispositivos con Windows 11; añade una interfaz optimizada y ofrece una experiencia inspirada en consolas

El Modo Xbox se implementará a partir de hoy en mercados seleccionados, y llegará próximamente a otras regiones

La división de videojuegos de Microsoft está por entrar en una nueva era bajo el liderazgo Asha Sharma, la nueva directora que reemplazó a Phil Spencer a principios de este año. Una de las metas es fortalecer la presencia del ecosistema de la marca en consolas y PC, y ya se hacen esfuerzos en ese frente.

Mediante un comunicado en su blog oficial, la compañía reveló que los PC y dispositivos compatibles con Windows 11 por fin recibirán el Modo Xbox, que añade una interfaz optimizada y ofrece otros beneficios. La implementación de este sistema ya empezó en mercados selectos, y se espera que próximamente se haga lo propio en otras regiones.

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El Modo Xbox comienza a implementar en PC y otros dispositivos con Windows 11

Ian LeGrow, vicepresidente corporativo de Windows + Dispositivos; y Jason Ronald, vicepresidente de la próxima generación de Xbox, anunciaron que el esperado Modo Xbox por fin se implementó en las computadoras y otras plataformas con Windows 11, aunque por ahora sólo está disponible en algunas regiones.

Según el anuncio oficial, esta novedad es compatible con dispositivos que tengan la última versión del sistema operativo de Microsoft, lo que incluye ordenadores, laptops, tablets y consolas portátiles.

En esencia, el Modo Xbox otorga al PC y al resto de plataformas una experiencia que se asemeja más a la de una consola tradicional. Además de facilitar el acceso a los videojuegos, añade una interfaz optimizada más rápida e intuitiva, ideal para sesiones de gaming.

El Modo Xbox ya está disponible en algunos territorios

El comunicado recalca que, debido a que esta modalidad opcional está basada en el sistema operativo Windows, conserva la flexibilidad y libertad de los juegos de PC, a la vez que permite a los usuarios “disfrutar una forma de jugar más inmersiva y fluida”.

La nueva interfaz está diseñada para permitir a los jugadores navegar por los menús e iniciar los juegos con un mando, sin la necesidad de utilizar teclado y ratón. Esta característica nació como la función Full Screen Experience que hizo acto de presencia en dispositivos portátiles como el ROG Xbox Ally, pero ahora evolucionó para adaptarse a PC de alto rendimiento, laptops y otros ecosistemas.

¿Cómo activar el Modo Xbox en PC?

Según Microsoft, el Modo Xbox permitirá explorar y ejecutar los juegos mediante una interfaz optimizada para mando, alternar entre dicha modalidad y el escritorio de Windows 11 en cualquier momento y acceder a la biblioteca de títulos, lo que incluye el catálogo completo de Xbox Game Pass y los lanzamientos instalados desde las principales tiendas de PC.

Los jugadores que deseen activarlo, sólo deben abrir el menú de Configuración en su computadora con Windows 11. Una vez allí, seleccionan Windows Update y eligen la opción que permite recibir las últimas actualizaciones del sistema en cuanto estén disponibles. Una vez que se descargue e instale la última versión, se podrá habilitar el modo directamente desde el ordenador.

Microsoft recalca una vez más que el Modo Xbox se implementará de forma gradual para garantizar una “experiencia excelente para todos”. En caso de que tengan problemas para encontrar esta función, es probable que aún no esté disponible en su país o región. Por ahora, se desconoce cuándo se incorporará de manera generalizada.

De forma similar, se estima que el Project Helix será un híbrido entre consola y PC

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