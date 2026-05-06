MindsEye: reportan más despidos en el estudio del “GTA futurista” reafirmando su fracaso

Build A Rocket Boy se quedó con apenas 80 trabajadores y se teme el cierre definitivo

¿Build A Rocket Boy está en cuidados paliativos? Parece que sí, pues pese a los intentos de sus directivos por superar las polémicas y los escándalos, el estudio se cae pedazos y ya hay más despidos.

El nuevo recorte tuvo lugar a unos días del lanzamiento de su nueva misión DLC, la cual se inspiró en el supuesto complot que arruinó el juego. Lamentablemente, el tiempo pasa, la situación no mejora y cada vez más empleados del llamado GTA futurista se quedan sin trabajo.

El estudio de MindsEye despidió a 170 trabajadores

El desastre continúa en Build A Rocket Boy, el estudio de MindsEye. De acuerdo con un reporte de Kotaku, en días recientes se reveló el despido de 170 trabajadores.

La noticia se regó por Internet a través de las publicaciones de distintos trabajadores en LinkedIn, quienes informaron sobre el final de su relación laboral con el infame equipo de desarrollo.

La situación se torna grave para el estudio, pues tras este recorte de personal se estima que solo quedan 80 empleados. De ser así, solo trabajan en actualizaciones y soporte, difícilmente lo hacen para crear nuevo contenido.

Por otra parte, resulta irónico que el estudio despidiera a 170 trabajadores a tan solo unos días del lanzamiento de la actualización 7.1 que incluyó la misión DLC Blacklisted. Se trata del nuevo contenido que se inspiró en el supuesto complot que arruinó el juego. Aquí tomas el papel de Julia Black, una asesina de élite que debe infiltrarse en una red criminal e investigar situaciones de sabotaje.

La misión fue presumida por Mark Gerhard, director general del estudio, quien aseguró que en ella hay referencias hacia quienes fueron los culpables de que el título fallara en su desarrollo y en el mercado.

El infame MindsEye y su estudio se caen a pedazos

La historia de uno de los peores juegos de 2025

Tras el anuncio del retraso de GTA VI el año pasado, Build a Rocket Boy vio una ventana ideal para lanzar su propuesta futurista llamada MindsEye. Sin embargo, el proyecto tuvo que apresurar su desarrollo.

Esto resultó en un lanzamiento accidentado y lleno de errores. El juego se convirtió de inmediato en uno de los peor calificados de 2025 y las críticas no se hicieron esperar.

Sobre todo, porque uno de los líderes del estudio fue Leslie Benzies, otrora productor de varias entregas de GTA. Su presencia se usó como gancho para atraer al público bajo la idea de que podría ser un juego que sirviera para calmar las ansias por la nueva entrega del título de Rockstar Games.

Los malos resultados fueron tales que el editor del proyecto, IO Interactive, rompió relaciones con el estudio y cesaron en su intento por diversificar su negocio.

Tras la salida de Leslie Benzies por un escándalo, Mark Gerhard quedó al frente y desde ese momento señaló actos de sabotaje y un complot por parte de una “gran compañía” para que al juego le fuera mal.