Mortal Kombat 2 ya logró recaudar millones antes de su estreno oficial

La cinta de Warner Bros. acumuló más de $5 millones de USD en funciones de preestreno

Mortal Kombat 2 es una de las películas basadas en videojuegos más esperadas de este año. Prueba de ello es la gran recepción que tuvo la cinta con funciones especiales en Norteamérica antes de su estreno oficial con las que recaudó $5.2 millones de USD.

La información la dio a conocer el medio Variety, la cinta basada en la legendaria franquicia de peleas tuvo funciones anticipadas en varios territorios de Norteamérica este jueves 7 de mayo.

Las previews parecen haber sido todo un éxito para Warner Bros., y New Line Action, las productoras de la cinta. Variety reporta que Mortal Kombat 2 recaudó $5.2 millones de USD.

Mortal Kombat 2 (2026)

Warner espera que Mortal Kombat 2 recaude $35 millones de USD en su primer fin de semana

Las proyecciones de recaudación para la secuela de Mortal Kombat son bastante positivas. Diversos medios y especialistas apuntan a una recaudación total de entre $40 y $45 millones de USD durante su primer fin de semana.

Por otro lado, Warner Bros. estima que las ganancias de la película serán un poco menos, de $35 millones de USD aproximadamente. Esto lo hacen a propósito y no porque desconfíen del potencial de la película, sino por otra razón más obvia y avariciosa.

Si en Warner informan a sus inversores que Mortal Kombat 2 recaudará $35 millones de USD, pero al final supera los $40, $45 o incluso llega a los $50 millones de USD recaudados, pues será un gran margen de ganancia. Margen mucho mayor a si mantiene sus proyecciones igual a las de externos, las cuales son más altas.

De esa manera, por lo menos a primera vista u ojo de buen cubero, parecerá que la cinta protagonizada por Liu Kang, Johnny Cage, Raiden y compañía es un éxito total. Aunque lo más seguro es que la cinta recaude muy bien en taquilla.

Mortal Kombat de 2021 recaudó poco más de $80 millones de USD en su estreno, lo cual fue un hito para la cinta debido a que, para ese entonces, apenas estaba concluyendo la pandemia provocada por el COVID-19 y, poco a poco, la gente regresaba a sus actividades normales y las distribuidoras se atrevían a sacar películas al cine.

Mortal Kombat (2021)

Por su parte, se espera que Mortal Kombat 2 supere con creces lo recaudado por su antecesora, y lo tiene relativamente fácil. La única cinta con la que tiene que competir es El Diablo Viste a la Moda 2, la cual es de un género distinto con un público objetivo también distinto.

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