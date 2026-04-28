Mortal Kombat: el personaje más odiado de la franquicia estuvo cerca de ser un DLC en MK1

Ed Boon, cocreador de la serie, reveló que un peleador muy criticado estuvo cerca de ser un Kameo Fighter en el título de NetherRealm Studios

Al pensar en Mortal Kombat, rápidamente viene a nuestra cabeza un sinfín de personajes icónicos que incluso traspasaron la barrera del gaming para convertirse en íconos de la cultura pop: desde Johnny Cage y Scorpion hasta Kitana y Sub-Zero. Pero claro, también existen luchadores que, por alguna u otra razón, jamás resonaron con la comunidad.

MK1, la más reciente entrega de la franquicia, es un reboot que presenta versiones alternativas de luchadores clásicos. El plantel tiene caras muy conocidas como Smoke y Shang Tsung, pero también trae de regreso algunos peleadores menos populares como Havik y Ashrah.

El videojuego de NetherRealm Studios tuvo un final abrupto, y parece que muchos de los planes nunca se concretaron. Por eso llama la atención que uno de los personajes más odiados en toda la historia de la franquicia estuvo cerca de aparecer como un DLC.

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Cole Young de la película de Mortal Kombat casi aparece en MK1

La serie tiene algunos luchadores que son particularmente infames: desde Tsu Hao hasta Mokap. Pero hay uno que sobresale: Cole Young, quien en realidad es una incorporación completamente original que hizo su debut en la película live-action de 2021 y que también tendrá una participación en la secuela que llegará los cines en mayo de 2026.

El luchador interpretado por Lewis Tan recibió numerosas críticas negativas por parte de los fanáticos incondicionales de Mortal Kombat, pues no existe en ningún videojuego de la franquicia. Además, muchos concuerdan en que aporta poco a la narrativa general del filme y al lore de la serie.

Pero, ¿acaso existe la posibilidad de que Cole Young tenga la oportunidad de brillar en un juego oficial? Ed Boon, cocreador de la IP, reveló que hubo planes de incorporar a este peleador en la última entrega.

Cole Young, el personaje más criticado en la historia reciente de Mortal Kombat, estuvo cerca de aparecer como Kameo Fighter DLC en MK1

Durante una entrevista reciente con el portal ComicBook con motivo del estreno de la nueva adaptación live-action, el creativo estadounidense confirmó que el estudios planeó añadir al luchador interpretado por Lewis Tan en la plantilla. Tristemente, el equipo “se quedó sin tiempo” y tuvo que cancelar los planes para enfocarse en su próximo proyecto.

Ed Boon enfatiza que querían añadir a Cole Young como un Kameo Fighter, que son los luchadores de asistencias que sólo apoyan al personaje principal durante los combates de Mortal Kombat 1. Se desconoce si existe la posibilidad de que finalmente se incorpore en otro videojuego de la franquicia.

“Cuando desarrollábamos Mortal Kombat 1, el último juego que hicimos, teníamos unos luchadores de apoyo llamados Kameo Fighters. Y durante un tiempo, hablamos de sorprender a todos al incluir a Cole Young en el juego, simplemente para conectar los juegos con las películas. Pero entonces se nos acabó el tiempo y teníamos que empezar el siguiente proyecto”.

¿Cuál será el siguiente juego de Mortal Kombat?

A pesar de ya tener más de 8 millones de copias vendidas en todo el mundo, Mortal Kombat 1 dejó de recibir soporte 2 años después de su lanzamiento oficial. Rumores no confirmados señalan que las supuestas bajas ventas de Khaos Reigns, la última expansión de historia, motivó a Warner Bros. Games a suspender el lanzamiento de nuevo DLC.

El estudio liderado por Ed Boon confirmó que ya trabaja en su siguiente gran proyecto, y por ahora se desconoce la naturaleza de dicho juego. Reportes señalan que podría tratarse de Injustice 3, la tercera entrega de la franquicia que reúne a los superhéroes de DC Comics.

Y claro, también existe la posibilidad de que NetherRealm Studios trabaje en una nueva entrega de Mortal Kombat. En caso de que así sea, no sería descabellado pensar en que Cole Young podría finalmente hacer su debut jugable en un título de la franquicia.

Se desconoce si Cole Young podría aparecer en una nueva entrega de Mortal Kombat

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver a este personaje en una secuela? Déjanos leerte en los comentarios.

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