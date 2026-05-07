Mortal Kombat II divide a la crítica y recibe peor calificación que la primera entrega; productor defiende la película de las reseñas negativas: “no tienen ni idea”

Luego de 5 años de espera, Mortal Kombat volverá a los cines para sorprendernos con su brutalidad y acción. La nueva película de la franquicia se estrena esta semana, y las primeras impresiones ya están aquí. La crítica fue poco positiva con Mortal Kombat II , así que estamos ante otra adaptación de videojuegos que recibió reseñas negativas.

Todo indica que la producción de Warner Bros. seguirá el mismo camino que Super Mario Galaxy: La Película, cinta animada que fue destrozada por la crítica, pero amada por los fans. Todd Garner, uno de los productores de Mortal Kombat II, reaccionó a las reseñas negativas y defendió la película de los expertos.

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Críticos aplican un Fatality a Mortal Kombat II

Las adaptaciones de videojuegos ganan cada vez más terreno en Hollywood, sin embargo, los críticos han sido duros y han destrozado muchas de las producciones más populares de los últimos años. Mortal Kombat, cinta de 2021, tuvo una recepción tibia entre los expertos, pues recibió una calificación de 60 en Metacritic.

Los fans fueron más favorables y le dieron una puntuación de 71. El verdadero logro de este reinicio cinematográfico está en la taquilla, pues recaudó más de $84 millones de dólares a escala mundial. Mortal Kombat II llegará esta semana a los cines con la ambición de superar dicha marca y dejar satisfecha a una comunidad de fanáticos sedienta de más acción.

La crítica fue poco favorable con la secuela

La cinta de Warner Bros. enfrenta su primer obstáculo, pues actualmente tiene una calificación de 49 en Metacritic. Los expertos consideran que la secuela es peor que la entrega original, pues argumentan que está llena de “violencia gratuita” y “de mal gusto”. Las calificaciones más bajas están en el rango de 30 y 25 puntos, y algunos críticos coinciden en que la cinta está repleta de altibajos.

Las críticas más positivas le dan 80 puntos y afirman que Mortal Kombat II es una gran evolución del universo cinematográfico de la franquicia. Destacan la actuación de Karl Urban como Johnny Cage y la gran variedad de personajes en pantalla. También resaltan las secuelas de acción y todo el fan service que hay para los amantes del juego de peleas.

Productor defiende a la nueva película de las reseñas negativas

Todd Garner está en desacuerdo con las críticas negativas, así que les envió un mensaje a los reseñistas. Por medio de sus redes sociales, arremetió contra los expertos en cine, pues consideran que vieron y reseñaron Mortal Kombat II sin saber algo sobre la franquicia. Considera que los críticos deberían valorar las adaptaciones como lo que son: producciones para los fans.

“Algunas de estas reseñas me hacen mucha gracia. Está claro que nunca han jugado al juego y no tienen ni idea de lo que quieren los fans ni de NINGUNA de las reglas o el canon de Mortal Kombat“.

Creativo detrás de la cinta despotricó contra los críticos de cine

Al productor le pareció singular una reseña que criticaba a Kano y su ojo biónico. Desde su perspectiva, es evidente que las personas que reseñaron la película no están ni quieren estar familiarizadas con la IP ni con las adaptaciones de videojuegos.

“¿Por qué diablos seguimos permitiendo que gente que no siente ningún aprecio por el género reseñe estas películas? ¡Es desconcertante!”.

Todd Garner considera que algunas críticas a la cinta son absurdas

¿Cuáles son los pronósticos de taquilla para Mortal Kombat II?

De acuerdo con Deadline, Mortal Kombat II se acercará a los $80 millones de dólares con su estreno internacional en 78 países y 40,000 pantallas. Se espera un debut aceptable, pero una taquilla de fin de semana no tan llamativa. Esto ya que competirá con otros recientes estrenos como El diablo viste a la moda 2, que recibirá un impulso por las festividades de este fin de semana.

El reparto de la cinta incluye a Lewis Tan (Cole Young), Ludi Lin (Liu Kang), Mehcad Brooks (Jax), Jessica McNamee (Sonya Blade), Tadanobu Asano (Raiden), Joe Taslim (Sub-Zero) y Hiroyuki Sanada (Scorpion), Adeline Rudolph (Kitana), Tati Gabrielle (Jade), Martyn Ford (Shao Kahn), Ana Thu Nguyen (Sindel) y Damon Herriman (Quan Chi).

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