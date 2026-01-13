MrBeast es multimillonario, pero tiene dinero negativo en su cuenta bancaria: “no me alcanza para comprar en McDonald’s por la mañana ni nada por el estilo”

Jimmy Donaldson, una de las celebridades más grandes de YouTube, habló sobre su estado financiero en una entrevista reciente

Cuando pensamos en las grandes estrellas de Internet, es obligatorio mencionar a MrBeast. El también empresario estadounidense se forjó un nombre por sí mismo en la plataforma gracias a sus videos extravagantes en los que regala dinero a empleados o personas aleatorias.

Sobra decir que el influencer de nombre real Jimmy Donaldson es multimillonario y posee un gran sustento económico que facilita la producción de contenido para YouTube y su estilo de vida personal. Por eso sorprende saber que también tiene saldo negativo en su cuenta bancaria.

A pesar de sus millones, MrBeast tiene saldo negativo en su cuenta de banco

A principios de 2026, el creador de contenido de 27 años mantuvo una entrevista con The Wall Street Journal, donde habló sobre su pareja, los retos de producir sus videos de YouTube, la dificultad de crear miniaturas que atraigan una gran audiencia y otros temas de gran interés relacionados con su carrera profesional.

En un momento de la charla, MrBeast sorprendió a la audiencia al confirmar que tiene poco dinero en efectivo, a pesar de que su patrimonio está valorado en millones de dólares. También reveló que su cuenta bancaria posee saldo negativo, una situación con la que muchas personas podrían sentirse identificadas.

“Nadie me cree cuando lo comento porque me dicen: ‘eres multimillonario’. Pero yo les digo: ‘eso es de mi patrimonio neto’. De hecho, ahora mismo tengo dinero negativo”, aseguró el creador de contenido. “Ahora pido dinero prestado, así de poco tengo”, aseguró.

Jimmy Donaldson también es productor de Beast Games, un reality show para Prime Video que repartió millones de dólares en premios para los participantes

MrBeast afirma que, técnicamente, es muy posible que todos los espectadores de la entrevista tengan más dinero que él en su cuenta bancaria en este momento al restar el valor de las acciones de su empresa. “No me alcanza para comprar [una hamburguesa] del McDonald’s por la mañana ni nada por el estilo”, señaló.

Estas afirmaciones sorprenden, sobre todo si consideramos que Jimmy Donaldson es dueño de más de la mitad de su empresa Beast Industries, con un valor de $5000 millones de dólares. Pero por supuesto, un patrimonio neto no siempre se traduce a dinero en efectivo o una cuenta bancaria abultada.

¿Cuánto dinero tiene MrBeast y por qué es pobre en efectivo?

El medio Forbes señaló que MrBeast fue el creador de YouTube mejor pagado en 2024, y en aquel momento estimó que su patrimonio neto era de $500 millones de dólares en 2022.

Se sabe que el influencer invierte una gran cantidad de sus ingresos en la producción de sus videos, pero a menudo también hace gastos personales. Por ejemplo, una vez alquiló un jet privado por unos $150,000 USD para visitar a su prometida Thea Booysen en Reino Unido.

Ahora bien, ¿por qué Jimmy Donaldson es pobre en efectivo si también es multimillonario? En la charla con Wall Street Journal, afirma que simplemente está muy ocupado en su trabajo y siempre trata de crear los mejores videos posibles, por lo que “realmente no piensa” en su cuenta personal de banco.

Estas declaraciones están en sintonía con sus palabras de 2025. En junio, MrBeast le dijo a Dexerto que pidió prestado dinero a su madre para pagar su boda, pues reinvierte una gran parte de sus ingresos en otros proyectos. “Pero, en teoría, mis negocios valen mucho”.

MrBeast es multimillonario, pero invierte mucho de su dinero en la producción de videos y otros proyectos

Pero cuéntanos, ¿qué opinas del enfoque del creador de contenido? Déjanos leerte en los comentarios.

