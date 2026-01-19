MrBeast se niega a tomarse fotos con fans que no cumplan con esta sencilla regla: “es una sentencia de muerte”

Jimmy Donaldson, uno de los youtubers y creadores de contenido más famosos del mundo, evita que se formen multitudes

Con más de 462 millones de suscriptores en YouTube, Jimmy Donaldson, mejor conocido en Internet como MrBeast, es una de las figuras del entretenimiento digital más famosas del mundo. Naturalmente, es muy común que decenas de personas se acerquen a él para tomarse fotografías y solicitar un autógrafo.

El creador de contenido y filántropo tiene una base de usuarios muy grande, así que lidiar con la fama pude ser complicado. Es por eso que impuso una regla para interactuar con sus seguidores en espacios públicos. Y aunque muchos podrían criticarlo, sus medidas tienen todo el sentido del mundo.

El alcance de la fama

Hace unos días, Jimmy Donaldson apareció en el podcast de Steve-O, donde habló de multitud de temas relacionados con su carrera profesional en YouTube y el proceso detrás de la producción de sus costosos videos. En un momento de la conversación, se sinceró sobre la forma con la que aborda sus apariciones en público.

MrBeast reconoce que, para gente famosa como él, puede ser cansado y repetitivo detenerse en la calle para tomar fotografías con sus seguidores; sin embargo, también señala que, desde la perspectiva de los fans, ese momento es único e irrepetible en toda su vida.

“Para nosotros, es la interacción número 42,432, pero para ellos es única en toda su vida. Y siempre tengo esa mentalidad, y cuando lo veo desde esa perspectiva tiene sentido. Es por eso que trato de estar más presente”

MrBeast en un centro comercial

A pesar de sus esfuerzos para ser amable, el creador de contenido de YouTube reconoce que tuvo que idear algunos “protocolos” para agilizar sus interacciones con su creciente base de fans en público. Por ejemplo, señala que, cuando se toma una fotografía en Walmart o cualquier otro espacio, tiene alrededor de 5 minutos para abandonar el lugar antes de que esa imagen se haga viral en redes sociales y llegue una horda de gente a visitarlo.

La simple regla de MrBeast para tomarse fotos con fans

Tal como señala el creador de contenido en el podcast, muchas personas ven los encuentros con sus celebridades favoritas como un momento excepcional y único. Ahora, es muy común que la gente se acerca a su ídolo y le solicite una fotografía, un proceso que demora apenas unos segundos.

Pero, ¿qué sucede cuando cientos y cientos de personas se reúnen en el mismo lugar? Se desata el caos. Es por eso que MrBeast estableció una regla muy sencilla: él tiene que tomar la selfie.

“Si alguien te pide una foto y le dices que sí, y luego dejas que le pase el teléfono a su madre, estás perdido. Es como una bengala en medio de Walmart, donde empiezan a hacer fila, arruinándonos el viaje”, comentó Jimmy Donaldson. Incluso el youtuber recuerda que ya le expulsaron de tiendas porque los fans tardaban demasiado.

Cientos de personas se reúnen para conocer a MrBeast

En una línea similar, el creador de contenido señala que hubo días en los que se tomó miles de fotos con sus seguidores, lo que genera un caos en el lugar.

“Tienes que entender que es una sentencia de muerte si no es rápido porque, de nuevo, cuando tomas fotos en público, haces que todos se giren y miren, y se forman filas. Luego se pone feo porque, una vez que se forma una fila, la gente solo quiere una foto porque otras personas lo hacen”.

MrBeast hace hincapié que quiere a sus fanáticos, y niega que sea una mala persona; sin embargo, señala que, si no se apresura a tomar las selfies, las cosas “simplemente salen mal”.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de la postura del youtuber? Déjanos leerte en los comentarios.

