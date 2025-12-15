Mujer japonesa gastó más de $900 USD para “casarse” con un cartón de Kazuma Kiryu, protagonista de la saga de videojuegos Yakuza

La fanática formó parte de un evento promocional que permite a los fanáticos celebrar ceremonias temáticas de Like a Dragon

Hace un par de años, la serie Yakuza era de nicho y su público más importante provenía de Japón. Y aunque mucho ha cambiado desde entonces y la saga de videojuegos se ha vuelto notablemente más popular en Occidente, su país natal aún representa un sector muy importante del mercado.

Y sí, hay fanáticos muy apasionados que viven en la nación del Sol Naciente que y no esconden su afición. Como prueba tenemos el caso reciente de una mujer que se “casó” con Kazuma Kiryu, el protagonista principal de la mayoría de las entregas de la saga Like a Dragon.

Aunque esta iniciativa forma parte de un evento promocional para celebrar los 20 años de la franquicia de acción y aventura, los precios para participar en las actividades de la convención dieron mucho de qué hablar.

Video relacionado: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – el juego de piratas que no puedes perderte

¡Qué vivan los novios! Mujer se “casa” con Kazuma Kiryu de Yakuza

Hace un par de días, empezaron a circular imágenes que mostraban a una mujer japonesa con un bello vestido de novia. Lo interesante es que estaba por contraer “matrimonio” con una figura de cartón en tamaño real del personaje principal de la saga de SEGA y Ryu Ga Gotoku.

La afortunada que festejó la “boda” fue la usuario de redes sociales conocida como lala_nyan0617, quien publicó las fotografías en su perfil. El caso ganó visibilidad gracias a la cobertura de los medios y otros fanáticos que compartieron la noticia en sus cuentas personales.

“Felices 20 años de Yakuza. Pude conocer a un hombre maravilloso como Kazuma Kiryu, y soy inmensamente feliz. A partir de ahora, siempre estaré a tu lado para apoyarte”, afirmó la “novia” en el texto de su post.

En este punto, es probable que muchos tengan una pregunta lógica en mente: ¿acaso la fanática realmente se casó con el protagonista de Like a Dragon? En lo absoluto. Aunque obtuvo un certificado de matrimonio, éste no tiene peso legal. Y es que todo se trató de una actividad que forma parte de una ambiciosa e interesante campaña promocional.

Las bodas temáticas de Like a Dragon

Con el objetivo de celebrar el 20.° aniversario de Yakuza, SEGA y RGG Studio llevaron a cabo una gran exposición dedicada a la serie con el tema “Las 4 Ceremonias de la Vida”. Una de esas etapas es, precisamente, los rituales habituales de matrimonio. La primera fase del evento se llevará a cabo hasta el 22 de diciembre en Tokio, y la segunda tendrá lugar del 6 al 24 de febrero de 2026 en Osaka.

Los fanáticos que asistan a la expo tienen la oportunidad de “casarse” con sus personajes favoritos de la saga de acción, como Majima, Ichiban y Seonhee; incluso se incluye una aplicación de realidad aumentada con la que se pueden crear fotografías personalizadas.

Lo interesante es que las imágenes virales de lala_nyan0617 pertenecen a una propuesta premium. De acuerdo con la información oficial, el “Paquete Especial de Bodas” permite a la persona celebrar una ceremonia personal con los personajes de Yakuza a cambio de $980 USD. Incluye una sala privada, maquillador profesional, esmoquin o vestido, peluquero y fotógrafo. Y sí, es posible invitar hasta 10 amigos a la “boda”.

Los participantes también recibirán un certificado de matrimonio y papeles de divorcio conmemorativos, sin valor real. Eso sí, solamente 15 personas podrán tener esta experiencia y los boletos se entregarán mediante un sorteo.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta iniciativa?

