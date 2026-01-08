NBA 2K26 enciende el camino al All-Star con Victor Wembanyama y Tyrese Maxey en la Temporada 4

La previa al Juego de las Estrellas de la NBA es un momento muy importante en la temporada. No solo se marca la mitad del torneo y se definen los lugares para Playoffs, también llega el último día de traspasos y el futuro inmediato de muchos equipos puede cambiar en un solo movimiento. Por supuesto […]

La previa al Juego de las Estrellas de la NBA es un momento muy importante en la temporada. No solo se marca la mitad del torneo y se definen los lugares para Playoffs, también llega el último día de traspasos y el futuro inmediato de muchos equipos puede cambiar en un solo movimiento. Por supuesto que en los videojuegos también es un periodo especial y en el caso de NBA 2K26 hay noticias interesantes pues ya hay detalles de la Temporada 4.

Todo esto te espera en la Temporada 4 de NBA 2K26

Victor Wembanyama y Tyrese Maxey son las estrellas de la Temporada 4 de NBA 2K26

Por medio de un comunicado de prensa, 2K Sports y Visual Concepts informaron que la Temporada 4 de NBA 2K26 inicia este 9 de enero con contenido nuevo para MyCAREER, MyTEAM y The W. Tal como en cada año, el núcleo de esta temporada es el NBA All-Star Game 2026, que se celebrará en Los Ángeles.

Las estrellas de esta temporada son Victor Wembanyama, fenómeno de los San Antonio Spurs, y Tyrese Maxey, una de las piezas clave de los Philadelphia 76ers, quienes protagonizan las recompensas y desafíos más importantes de este nuevo ciclo.

La primera tanda de contenido lucirá en MyCAREER. El objetivo es claro: llegar al All-Star como titular. Los jugadores podrán llevar a su MyPLAYER a competir en retos de triples, el concurso de clavadas y el partido estelar, mientras desbloquean recompensas exclusivas. Entre los objetos más llamativos se encuentran una máscara Big Head de Tyrese Haliburton, un jersey All-Star estilo hockey y un traje Hyperfade con estética cel-shaded, una pieza nunca antes vista en The City.

También regresan los eventos Wear & Earn, ideales para presumir atuendos temáticos del All-Star y festejar el Año Nuevo Lunar dentro del juego.

Un parque clásico está de regreso y es tiempo de revisar la agencia libre de la WNBA

Uno de los parques más recordados por la comunidad vuelve a la acción. Rivet City Championship, famoso desde NBA 2K16, regresa como escenario competitivo, ubicado en las alturas de The City, donde los jugadores podrán enfrentarse en partidas durante toda la temporada.

La Temporada 4 refuerza MyTEAM con cartas que evolucionan y con recompensas de alto nivel. El punto de partida es Tyrese Maxey Amatista Evo, que puede subir hasta 94 OVR, mientras que el premio máximo es un Russell Westbrook Dark Matter de 99 OVR. En el camino también se incluyen figuras como DeAndre Jordan, Thabo Sefolosha, el coach Tyronn Lue y una carta Dark Matter adicional de Angel Reese.

Mientras se acerca la agencia libre de la WNBA, The W mantiene a los jugadores ocupados con recompensas semanales y de temporada, enfocadas en seguir desarrollando a las estrellas de la liga.

