Ubisoft cierra el estudio de Assassin’s Creed Rebellion y Rainbow Six Mobile, ¿qué pasó con Ubisoft Halifax?

La compañía descartó que el cierre esté relacionado con la reciente sindicalización de la desarrolladora

Como parte de un proceso para optimizar sus operaciones y reducir gastos, Ubisoft cerró uno de sus estudios. Se trata de Ubisoft Halifax, equipo que tenía sede en Canadá y que era una de las fuerzas de desarrollo americanas del estudio francés. Por medio de un comunicado, la empresa habló sobre esta decisión y descartó que esté relacionada con la reciente sindicalización de Ubisoft Halifax.

Los creadores de Assassin’s Creed Rebellion y Rainbow Six Mobile, juegos basados en 2 de las franquicias más populares del grupo, cerrará sus puertas y cerca de 70 empleados perderán sus trabajos. Ubisoft se comprometió a apoyarlos durante el proceso de transición con asistencia y sus respectivas indemnizaciones.

¿Qué es Ubisoft Halifax?

Como su nombre lo indica, Ubisoft Halifax es un estudio de desarrollo que tenía sus oficinas en la ciudad de Halifax, Canadá. Formaba parte de la red global de desarrolladores de la empresa francesa y se enfocaba en la creación de juegos para móviles, tales como Assassin’s Creed Rebellion y Rainbow Six Mobile.

Ubisoft Halifax nació en 2010 como Longtail Studios. En 2015, Ubisoft adquirió el estudio, modificó su nombre y lo reorientó para ser su desarrollador estrella de juegos para móviles. Fue el primer estudio de la compañía que se enfocó en ese tipo de experiencias, con una clara apuesta por los free-to-play.

Otra de las misiones del estudio era impulsar el desarrollo de videojuegos en Canadá, además de ser uno de los equipos de Ubisoft en América. Luego de estar en operaciones por más de 2 décadas desde su fundación, la historia de Ubisoft Halifax llegó a su fin. La empresa matriz decidió cerrarlo, lo que supone el despido de sus más de 70 miembros.

Ubisoft Halifax creó juegos como Assassin’s Creed Rebellion

¿Por qué Ubisoft cerró su estudio canadiense?

Por medio de un comunicado, Ubisoft explicó que cerrar Ubisoft Halifax fue una decisión difícil de tomar. La desarrolladora llegará a su fin como parte de un proceso de optimización de operaciones y eficiencia. Durante los últimos 2 años, Ubisoft ha buscado la forma de reducir los costos para mantener saludable su negocio.

“Durante los últimos 24 meses, Ubisoft ha implementado medidas a nivel de toda la compañía para optimizar sus operaciones, mejorar la eficiencia y reducir costos. Como parte de esto, Ubisoft ha tomado la difícil decisión de cerrar su estudio de Halifax”.

Ubisoft busca reducir costos y mejorar sus operaciones

El estudio también confirmó que 71 puestos de Ubisoft Halifax se verán afectados. Los creativos que perderán su trabajo recibirán asistencia profesional y una indemnización. En diciembre, los trabajadores de Ubisoft Halifax iniciaron un movimiento para sindicalizarse bajo el Gremio de Trabajadores de Videojuegos y Medios de Canadá.

Ante esto, Ubisoft explicó que la decisión de cerrar el estudio se tomó con anticipación, por lo que su final no tiene que ver con el intento de sindicalización por parte de los empleados. De esta forma, el cierre de Ubisoft Halifax marca el inicio de las oleadas de despidos que se esperan en 2026.

Mientras tanto, Ubisoft sigue en su proceso de transformación luego de la inversión millonaria de Tencent. Este acuerdo llevó a la formación de una nueva subsidiaria llamada Vantage Studios, que ahora está a cargo de importantes franquicias, como Assassin’s Creed, Far Cry y Rainbow Six.

