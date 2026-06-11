Uno de los grandes anuncios del Summer Game Fest 2026 fue la confirmación de Resident Evil Veronica, el remake del clásico de 2000. El entusiasmo es palpable en todos los rincones del Internet, pero no olvidemos que Resident Evil Requiem, la más reciente entrega principal de la serie, aún recibirá nuevo contenido.

Eso sí, parece que los fans deberán ser muy pacientes. De acuerdo con un rumor proveniente de una fuente muy confiable, el DLC del título protagonizado por Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft aún tardará mucho en debutar. La buena noticia es que dicha expansión narrativa podría estar conectada de alguna forma con el juego de 2027.

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El DLC de Resident Evil Requiem debutaría después del remake de Code Veronica

A pesar de que apenas estamos en la primera mitad de 2026, es fácil asegurar que Resident Evil Requiem se perfila para ser un candidato al GOTY. El título de Capcom tuvo una excelente recepción y ya acumula más de 7 millones de unidades vendidas en todo el mundo.

Poco después del estreno, el director Koshi Nakanishi adelantó que la novena entrega de la serie tendría mucho apoyo postlanzamiento en forma de actualizaciones que agregarán nuevo contenido, incluida una expansión de historia. Desde entonces, ya hemos visto el debut del Modo Foto y el minijuego “Leon Must Die Forever”.

Tristemente, aún se desconocen todos los detalles relacionados con el DLC narrativo. Ante la falta de información oficial, el insider Dusk Golem, quien ya demostró ser una fuente de fiar, señaló que el contenido que expandirá el hilo argumental de Resident Evil Requiem aún está lejos, pues debutará hasta después de Resident Evil Veronica en 2027.

“El rumor que circula es que el DLC de RE9 se lanzará después de Resident Evil Veronica. Veremos cómo se desarrolla, pero se murmura que está más lejos en el tiempo”, señaló el insider también conocido como AestheticGamer.

En caso de que la información resulte ser verdad, parece que los fanáticos deberán esperar hasta 2027 para conocer cómo continuará la historia de Resident Evil Requiem. Si bien la espera resultará molesta para muchos, está en sintonía con el calendario de estrenos que suele manejar Capcom.

Por ejemplo, Resident Evil Village debutó en mayo de 2021, pero recibió su primera expansión narrativa, Shadows of Rose, hasta octubre de 2022; eso supuso una espera considerable de casi un año y medio. Es probable que el DLC de la más reciente entrega siga el mismo patrón.

La expansión de Resident Evil Requiem podría debutar hasta 2027 como muy pronto

Resident Evil Veronica podría estar conectado con el DLC de RE Requiem

Los detalles sobre la historia que se abordará en la próxima expansión de Resident Evil Requiem son desconocidos, pero Dusk Golem señaló previamente que Leon S. Kennedy sería el protagonista. También se cree que Ada Wong, uno de los personajes preferidos de los fans, tendrá un rol importante.

Lo interesante es que el contenido descargable podría tener una conexión inesperada con Resident Evil Veronica. Durante una sesión de preguntas y respuestas con la prensa, el productor Yoshiaki Hirabayashi insinuó que ambos títulos podrían tener alguna relación.

“Capcom afirma que Resident Evil Veronica tiene cierta conexión con juegos posteriores de Resident Evil, incluido Requiem. Hirabayashi incluso menciona que hay un hilo conductor en el remake de Veronica que es nuevo y que lleva directamente a Resident Evil Requiem”, señaló el informante.

Es imposible saber con certeza a lo que se refiere el creativo. Los fanáticos esperan que Chris Redfield y su hermana Claire Redfield podrían aparecer en la expansión de la más reciente entrega de la franquicia, pero sólo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, Dusk Golem especula que el DLC podría tener algo que ver con The Connections/Zeno.

Resident Evil Veronica estaría relacionado de alguna forma con RE Requiem y su próximo DLC de historia

Vale la pena recalcar que los rumores carecen de confirmación oficial, por lo que deben tomarse con un grano de sal.

Pero dinos, ¿te molesta que el DLC podría estar muy lejos de ver la luz? ¿De qué crees que tratará la expansión? ¿Qué personajes te gustaría ver? Comparte tu opinión en los comentarios.

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