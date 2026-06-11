Grand Theft Auto VI es clave: lo nuevo de Rockstar apunta a convertirse en uno de los videojuegos más importantes de la historia, así que tanto los fans como la propia industria del gaming anticipan que tenga un impacto sin precedentes; sin embargo, las expectativas descomunales también elevan la presión al máximo; mientras los jugadores esperan que sea una de las mejores experiencias de todos los tiempos, las compañías ven en él un salvador en una era de crisis, pero ¿estará a la altura del hype?

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GTA VI hizo que todo el mundo perdiera la cabeza

Sí, en años recientes hemos visto juegos muy esperados que provocaron que los fans enloquecieran: desde Final Fantasy VII Remake hasta Silksong. Pero quizás con excepción del aún ausente Half-Life 3, ninguno se acerca a GTA VI.

A principios de esta década, muchos jugadores se volvieron el hazmerreír del Internet gracias a teorías cada vez más descabelladas relacionadas con el juego. Por ejemplo, algunos creyeron que una imagen promocional insinuaba que el sandbox estaría ambientado en el futuro, mientras que otros analizaron durante horas coordenadas de Google Maps, los cambios en GTA: The Trilogy y cualquier novedad de GTA Online en búsqueda de pistas. Por supuesto, la mayoría de las hipótesis terminaron en absolutamente nada.

Todo cambió en 2022, cuando ocurrió lo impensable: Rockstar sufrió una filtración masiva que reveló un montón de material inédito de GTA VI, lo que incluso permitió ver por primera vez a los personajes principales. Fue un evento que paralizó a la industria, e incluso el hacker de 18 años implicado en el caso fue condenado de por vida a un hospital psiquiátrico. Por supuesto, el incidente fue gasolina para el hype.

Las teorías y los hackeos demuestran el entusiasmo sin precedentes que existe alrededor de la nueva entrega, y eso que apenas tocamos la punta del iceberg. Recordemos que, incluso la comunidad, encontró a los supuestos actores que interpretan a los protagonistas gracias a clips filtrados de apenas un par de minutos. ¡Una completa locura!

Los fanáticos de GTA VI están desesperados y trazan todo tipo de teorías en busqueda de nuevas pistas

El primer avance de 2023 también fue un fenómeno, pues rompió récords durante sus primeras 24 horas y actualmente supera las 280 millones de reproducciones en YouTube.

Sabemos que muchas franquicias tienen comunidades muy apasionadas, pero Grand Theft Auto VI es único en su tipo. ¿Alguien recuerda cuando un sujeto se coló en gamescom para exigir el anuncio del sandbox? ¿Y qué tal del TikToker que viajó hasta las oficinas de Rockstar en Escocia para acosar a los empleados en un intento de conseguir información? Como dijimos, los fans perdieron la cabeza.

Y sí, la locura continúa. Miremos el ejemplo reciente del seguidor que analizó por 3 meses las posiciones de los astros para adivinar cuándo se compartirá el tercer avance. De igual forma, la conferencia telefónica para inversionistas de Take-Two que se llevó a cabo en mayo se convirtió en un evento mediático… ¿cuándo fue la última vez que una junta financiera de cualquier compañía tuvo un alcance similar? El hype sigue siendo extremo, lo que es un arma de doble filo.

Y es que, ante la falta de información oficial, los fanáticos están desesperados por conocer nuevos detalles. Es por eso que los “insiders” que comparten supuestos secretos y detalles del sandbox también se convirtieron en auténticas celebridades. El problema con esto es que los rumores crean expectativas que posiblemente jamás se alcancen. Al final del día, los jugadores esperan que Grand Theft Auto VI sea más que un gran lanzamiento o un candidato al GOTY: sueñan con que literalmente sea el mejor juego de la historia.

Quedó claro que el entusiasmo está por las nubes y que podría ser contraproducente, pero también es cierto que el estreno oficial será un momento histórico que sacudirá la industria del entretenimiento en una era complicada

¿GTA VI será el salvador del gaming?

Entre 2022 y 2026, se registraron más de 40,000 despidos en la industria a la par que dejaron de operar múltiples empresas, grandes y chicas. ¿La peor parte? Los recortes de personal y el cierre de estudios continuarán en los próximos meses, pues el sector de los videojuegos vive uno de sus momentos más difíciles. No exageramos: John y Brenda Romero creen que la crisis actual es incluso peor que el colapso de la década de 1980.

Ante los aumentos de precio, los costos de producción cada vez más elevados y otros factores, muchas compañías esperan la llegada de un milagro que reactive el mercado y alivie la presión financiera, y hay quienes creen que la salvación vendrá de la mano de GTA VI.

A veces es fácil olvidar la cantidad colosal de dinero que genera la saga. Por ejemplo, un reporte de Ampere Analysis del año pasado anticipó que el primer retraso que movió el estreno hasta 2026 provocó que se perdieran $2700 millones de dólares en ingresos para la industria en 2025. El siempre confiable analista Mat Piscatella de Circana también fue contundente: “gran parte del dinero que se habría gastado en videojuegos desapareció”.

Está claro que Grand Theft Auto VI acaparará todos los reflectores y opacará cualquier proyecto que tenga la osadía de llegar cerca de su fecha de lanzamiento. Y sí, hasta los publishers más importantes intentan alejarse lo máximo de dicho estreno, algo que es evidente al ver lo saturado que quedaron septiembre y octubre tras el State of Play, Summer Game Fest y Xbox Games Showcase de este año. Pero a largo plazo, hay esperanza de que el proyecto de Rockstar atraiga miles e incluso millones de nuevos jugadores al sector

Yves Guillemot de Ubisoft lo dijo claro hace un par de años: “lo que vemos cuando GTA llega es que más gente viene a jugar. Por lo tanto, es positivo para el mercado”. El directivo comentó que la llegada de nuevos clientes permite que otros juegos también se vendan mejor.

Assassin's Creed: Black Flag debutó cerca de GTA V en 2013 y aun así fue un éxito

¿Y qué ocurre con el hardware? Para nadie es secreto que se viven momentos complicados debido a la escasez de componentes, los aranceles y otros factores, lo que causó aumentos de precio. En este contexto, la industria espera que el juego de mundo abierto impulse las ventas de las consolas. La firma de análisis NewZoo predice que Grand Theft Auto VI “provocará un aumento en la tasa de actualización de PS5 y Xbox Series X|S entre los jugadores actuales y aquellos que dejaron de jugar y esperaban una razón para comprar un nuevo dispositivo”.

Mat Piscatella predice que los fanáticos más casuales se llevarán una desagradable sorpresa cuando descubran que las consolas de Microsoft y Sony ya se acercan peligrosamente a los $1000 USD, pero, ¿los costos cada vez menos accesible de las consolas y la difícil situación global que impactan las finanzas de los jugadores afectarán las ventas del sandbox? El jefe de Take-Two, Strauss Zelnick, es optimista.

“Si le das al público lo que quiere en el mundo del espectáculo, acudirán en masa. Pero estoy consciente de que mucha gente enfrenta dificultades económicas”.

Por eso mismo, son altísimas las expectativas en torno al elevado costo de Grand Theft Auto VI en las tiendas. Se desconoce cuánto será necesario a pagar para comprar la próxima entrega, pero el investigador Matthew Ball reveló en 2025 que la industria tiene la esperanza de que el juego cueste hasta $100 USD, lo que significaría romper la barrera de los precios y permitir que otras compañías cobren más por sus próximos lanzamientos.

De igual forma, un analista de Bank of America considera que GTA VI debería costar $80 USD para ayudar al resto de la industria a levantarse de la crisis actual. Si consideramos que Take-Two fue una de las primeras compañías en subir el precio a $70 USD en 2020, es lógico pensar en que podría volver a fijar un nuevo estándar, algo que ni siquiera Mario Kart World consiguió el año pasado. Y sí, una encuesta reciente de FirstLook reveló que 40% de los jugadores estarían dispuestos a pagar lo que sea por el título de Rockstar.

Dicho todo esto, ¿realmente hay motivos para creer que el videojuego protagonizado por Jason y Lucia será un fenómeno? Al final del día, el ruido de las redes sociales no siempre se traduce en un éxito comercial, pero el sandbox se perfila para romper todas las métricas. Sólo pensemos que la firma de analistas Morgan Stanley pronostica que la secuela venderá cerca de 40 millones de copias en sus primeros 4 meses.

Veamos más allá de las predicciones de terceros. En su más reciente llamada de mayo con los inversionistas, Take-Two confesó que prevé alcanzar ingresos de hasta $8200 millones de dólares durante el año fiscal de 2027, un aumento de 20% respecto al ejercicio de 2026, por lo que el impacto de GTA VI podría ser de $1500 millones de dólares. En pocas palabras, hablamos de mucho, mucho, mucho dinero.

Grand Theft Auto VI hará mucho dinero, independientemente de su precio

Los analistas, expertos, jugadores y el resto de la industria parecen coincidir en que lo nuevo de Rockstar Games tiene el éxito garantizado y será un salvador en tiempos de crisis, pero no podemos dejar de cuestionarsi realmente será el mesías que todo el mundo espera. Por otro lado, también hay que preguntar…

¿Qué pasará si Grand Theft Auto VI fracasa?

Incluso si GTA VI cumple con las expectativas y se convierte en uno de los grandes éxitos de la historia, la situación general del mercado pinta muy preocupante. El profesor Joost Van Dreunen de la Universidad de New York es claro y afirma que es poco probable que un solo juego solucione todos los problemas sistémicos que afectan al sector del gaming.

“Existe la ingenua expectativa de que este lanzamiento por sí solo revierta la dirección actual de la industria. No lo hará (…) Preveo un período de sobriedad. Ante la ausencia de estrenos similares en un futuro próximo, es probable que los inversores reinviertan su capital en otros lugares, lo que reducirá la valoración general de la industria”.

También hay que responder otra pregunta incómoda: ¿y si GTA VI se queda corto en términos comerciales? Sería una catástrofe y la prueba definitiva de que el modelo de la industria está completamente roto. Y es que, ¿qué pueden esperar otros estudios y juegos si el lanzamiento más esperado de todos los tiempos es incapaz de alcanzar las métricas?

Se estima que la 6.ͣ entrega de la franquicia es uno de los proyectos más costosos de la historia, e incluso un reporte de Business Insider aseguró que su producción podría haber alcanzado los $1500 millones de dólares; sí, una cifra astronómica que deja en vergüenza el presupuesto de la entrega de 2013. Entonces, la secuela debe ser uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos para siquiera encontrar el punto de equilibrio.

Es por eso que hablar de fracaso es complicado cuando nos referimos a Grand Theft Auto VI, pues las expectativas son diferentes a las de cualquier otro título. El hype es tan elevado que, si el juego vende 10 millones de unidades en su debut, sería considerado una gran decepción, y entonces resulta fácil ver por qué hasta Strauss Zelnick está aterrorizado. Claramente, hay motivos para tener miedo.

Después de que Take-Two anticipara ingresos por $8200 millones de dólares para el cierre del año fiscal, las acciones de la compañía cayeron. ¿El motivo? Los inversionistas esperaban ganancias monstruosas de $9100 millones de dólares. En pocas palabras, cualquier resultado inferior a las 40 millones de copias vendidas en el primer año queda por debajo de las expectativas, lo que en sí mismo es una locura.

Las acciones de Take-Two Interactive cayeron tras los pronósticos "modestos" de ingresos para el año fiscal 2027

GTA VI ya ganó un estatus casi mesiánico, y el mundo entero espera que reciba calificaciones perfectas, venda mucho más que cualquier otro juego en la historia y sea un salvador: si no cumple con las metas irreales, se considerará un fracaso, y eso habla muy mal de la salud de la industria. Y sí, aún falta abrirnos a la posibilidad de que el juego debute con bugs, problemas técnicos o simplemente sea aburrido.

¿Alguien recuerda el desastre de Cyberpunk 2077? El lanzamiento problemático derivó en cancelaciones masivas, una caída histórica en las acciones de CDPR, demandas colectivas de inversionistas y una reacción excesivamente negativa. Si algo similar sucediera con la obra de Rockstar, las consecuencias serían incluso peores tanto para el estudio como para el resto de la industria. Dudamos mucho que eso suceda, pero la simple idea resulta aterradora.

Además, la opinión de la prensa desempeñará un rol clave. Cualquier calificación por debajo de un 10 será una decepción y motivo de controversia. En este sentido, los rumores apuntan a que Rockstar manejará las reseñas de una forma diferente: en lugar de enviar copias a medios e influencers, supuestamente los invitarán a jugar en las oficinas para evitar filtraciones.

Algo es cierto: el estreno de Grand Theft Auto VI será un evento que marcará un antes y un después. Incluso si el juego vende menos de lo esperado, seguramente recuperará la inversión con el hipotético GTA Online 2.0. Pero, ¿qué nos diría su “fracaso” del estado de la industria?

Strauss Zelnick afirma que la nueva entrega será la mejor experiencia de entretenimiento de la historia, y quizás tenga razón. Pero, ¿eso significa que pueda o deba cargar sobre sus hombros el peso de la salvación de toda una industria que agoniza? En lo absoluto. Lo más sensato es que compañías, inversionistas y hasta los propios jugadores moderen sus expectativas. Es muy factible que GTA VI sea una obra maestra como el resto de proyectos de Rockstar Games, pero difícilmente se convertirá en el mesías que muchos esperan.

Grand Theft Auto VI no podrá salvar a la industria, y tampoco tiene por qué hacerlo

Pero dinos, ¿crees que las altas expectativas serán contraproducentes?

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