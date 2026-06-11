Hoy inicia la Copa del Mundo 2026 de la FIFA y el ambiente futbolero se siente en todas partes. Las redes sociales y plataformas digitales no son la excepción y WhatsApp ya celebra a su manera.

Se trata de un nuevo e inesperado contenido que permitirá a los usuarios ser parte de la justa mundialista durante los próximos días.

Lo mejor es que no hay que descargar nada, ni hacer instalaciones o ajustes, solo debes hacer algo muy sencillo para ver la magia y divertirte con tus contactos, les guste o no el fútbol.

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¿Cómo saco la reacción del Mundial 2026 en WhatsApp?

La plataforma de mensajería de Meta, WhatsApp, sorprendió a sus usuarios con la llegada de contenido inspirado en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, la cual se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

En este caso, se trata de una nueva reacción que ya puedes usar en los mensajes que te envían tus contactos.

Esta reacción muestra el balón oficial del Mundial 2026, Adidas Trionda, cuyo diseño se inspira en las banderas de los 3 países que organizan el torneo.

Desde hoy y mientras dure el Mundial, o sea del 11 de junio al 19 de julio, encontrarás esta reacción en la parrilla del servicio de mensajería.

Para usarla, solo debes realizar el procedimiento tradicional. En móviles, seleccionar un mensaje y mantener el dedo hasta que aparezca la parrilla de reacciones. Ahí encontrarás el balón Adidas Trionda para indicarle a tu contacto que estás emocionado por el Mundial 2026.

En PC y la app para sistemas operativos, solo selecciona el emoji que aparece a un lado del mensaje y se desplegará la parrilla de reacciones.

La nueva reacción de WhatsApp inspirada en el Mundial 2026

La reacción de WhatsApp es interactiva y esto es lo que hace

Si piensas que solo se trata de reaccionar con un balón, te equivocas pues ya que se trata de una Copa del Mundo es una ocasión especial.

Cuando uses la nueva reacción de WhatsApp con el balón Adidas Trionda, este girará por un momento para que tu contacto lo vea en acción.

Eso no es todo, pues al usar este nuevo contenido, saltarán tu pantalla varios balones para que te unas a la celebración del Mundial 2026.

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