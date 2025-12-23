NiGHTS llegará gratis a Sonic Racing CrossWorlds en Nochebuena y con varios extras

SEGA celebrará la Navidad con un personaje clásico, vehículo exclusivo y nuevos gestos para todos los jugadores.

La Navidad también se vive a toda velocidad en el universo de Sonic. SEGA confirmó que Sonic Racing CrossWorlds recibirá contenido especial en una fecha perfecta para la nostalgia. Un personaje muy querido regresará para sumarse a las carreras y ampliar el elenco disponible sin costo adicional.

Este lanzamiento apunta directo al corazón de los fans veteranos. Se trata de una figura histórica ligada a una de las propuestas más creativas de SEGA. La compañía quiere cerrar el año con una sorpresa que combine velocidad, estilo y recuerdos.

La actualización estará disponible el 24 de diciembre. Bastará con descargarla para acceder al nuevo contenido y comenzar a usarlo en las competencias del juego.

NiGHTS se une a la parrilla de salida

Así es, por fin el protagonista de NiGHTS into Dreams será un personaje jugable en Sonic Racing CrossWorlds. Su inclusión refuerza la idea de un crossover que celebra distintas etapas de SEGA. No es la primera vez que NiGHTS aparece junto a Sonic, pero sí una de las más destacadas.

Lo mejor es que NiGHTS llega acompañado. Como ocurre con otros personajes adicionales, contará con identidad propia dentro de las carreras. Esto se refleja tanto en su vehículo como en sus animaciones exclusivas durante las competencias.

Dream Sleeper y contenido exclusivo

El personaje vendrá acompañado del vehículo Dream Sleeper. Este auto está inspirado en el universo de NiGHTS y mantiene una estética distinta al resto del garaje. Su diseño busca destacar en cada pista, tanto en movimiento como en repeticiones.

Además del vehículo, la actualización incluirá emotes y sonidos especiales. Estos elementos permiten personalizar las celebraciones tras cada carrera y reforzar la personalidad del personaje. Son pequeños detalles, pero aportan variedad a la experiencia.

Un regalo navideño para la comunidad

SEGA confirmó que todo este contenido será completamente gratuito. No habrá pases especiales ni pagos adicionales para desbloquear a NiGHTS. La idea es que todos los jugadores puedan celebrar la Nochebuena compitiendo con este nuevo corredor.

Este movimiento también demuestra el soporte continuo para Sonic Racing CrossWorlds. La llegada de personajes invitados mantiene vivo el interés y amplía el atractivo del juego a largo plazo.

