Nintendo aclara por fin dónde se ubica Metroid Prime 4 dentro de la compleja línea temporal de la saga

La compañía explicó a Famitsu cómo el nuevo viaje de Samus Aran encaja entre juegos clásicos y por qué eligieron un enfoque creativo distinto.

La saga Metroid siempre ha despertado debates entre los fans más atentos al detalle. Cada entrega añade capas a la historia de Samus Aran. Con Metroid Prime 4: Beyond, la conversación regresó con fuerza. Muchos jugadores querían entender su posición exacta dentro del canon. Ahora, Nintendo decidió aclarar el panorama y lo hizo directamente ante un medio japonés.

Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026

Durante una entrevista con Famitsu, la compañía habló sobre la cronología del nuevo juego. La respuesta llegó de forma clara, pero con matices interesantes. El equipo creativo pensó en la historia como un puente y la idea fue conectar etapas importantes de la saga sin limitar futuras historias.

¿Dónde se ubica Metroid Prime 4 en la cronología?

Nintendo confirmó que Metroid Prime 4 ocurre después de Super Metroid, es decir que la historia se desarrolla antes de los eventos vistos en Metroid Fusion. Esta ubicación coloca al juego en un punto muy específico. Samus ya es una cazarrecompensas experimentada y marcada por grandes batallas.

Este periodo permite explorar a la protagonista desde otra perspectiva. El juego aprovecha un momento de transición narrativa. Así, el equipo pudo expandir el universo sin reescribir sucesos conocidos. Para los fans, esto refuerza la coherencia general de la serie.

Una dimensión alterna como punto de partida

Uno de los elementos clave de Metroid Prime 4 es su ambientación. Nintendo explicó que Samus termina en otra dimensión. Este recurso narrativo abrió muchas posibilidades creativas, ya que el equipo buscaba libertad para construir escenarios y amenazas nuevas.

Según la compañía, la intención fue crear un entorno original. La historia principal de los juegos 2D se mantiene intacta y Metroid Prime 4 funciona como una aventura paralela. Aun así, conserva el tono y la esencia que define a la franquicia.

Libertad creativa sin romper el canon

Nintendo comentó que esta decisión ayudó al desarrollo. Incluso se pudo experimentar con ideas frescas, mecánicas, enemigos y atmósferas que encontraron un espacio para crecer. Todo ocurrió sin interferir con los eventos centrales de la saga clásica.

Este enfoque también beneficia a nuevos jugadores. Metroid Prime 4 se siente accesible desde el inicio. Al mismo tiempo, ofrece guiños y referencias para los seguidores veteranos.

Un punto interesante para el futuro de Metroid

Por otro lado, la ubicación temporal de Metroid Prime 4 podría tener implicaciones futuras. Nintendo ahora cuenta con un espacio narrativo flexible. Nuevas historias podrían surgir en este periodo y Samus aún tiene mucho por contar entre estos capítulos.

¿Te convence el lugar que ocupa Metroid Prime 4 en la cronología? ¿Crees que esta libertad narrativa ayudará a la saga a evolucionar? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente