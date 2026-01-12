Nintendo aparece dentro del código de Call of Duty HQ y reaviva rumores sobre Switch 2

Por Dan Villalobos el 12 de enero de 2026

El famoso shooter vuelve a relacionarse con la consola de Nintendo, ahora con una pista directa encontrada por dataminers.

Desde hace meses, la relación entre Nintendo y Call of Duty ha generado muchas preguntas. Todo comenzó con promesas públicas y rumores constantes. Ahora, una nueva pista apareció en el lugar menos esperado: el código del launcher oficial de la franquicia.

Dataminers revisaron la actualización más reciente de Call of Duty HQ, la plataforma que centraliza los juegos de la serie. Entre líneas de código, encontraron referencias directas a plataformas de Nintendo. El hallazgo llamó la atención de la comunidad, especialmente ahora que Nintendo Switch 2 ya está en el mercado.

Aunque el código no menciona un título específico, sí sugiere soporte o preparación para hardware de Nintendo. Para muchos jugadores, esto suena a una confirmación indirecta de que la saga está cerca de la nueva consola.

Call of Duty HQ deja pistas claras

Call of Duty HQ funciona como un launcher unificado para la franquicia. Desde ahí se gestionan juegos, actualizaciones y servicios. Por eso, cualquier cambio en su código suele analizarse con lupa.

Los dataminers detectaron etiquetas y referencias internas asociadas a plataformas de Nintendo. No se trata de texto visible para el usuario, sino de elementos técnicos pensados para futuras integraciones.

Este tipo de descubrimientos suele ocurrir antes de anuncios oficiales. En el pasado, otros juegos fueron filtrados de forma similar. Por eso, la comunidad tomó esta información muy en serio.

El rumor de Switch 2 vuelve a tomar fuerza

Este hallazgo conecta con declaraciones previas de Jez Corden, insider de Microsoft y colaborador de Windows Central. Hace tiempo, Corden afirmó que el desarrollo de un Call of Duty para Nintendo Switch 2 avanzaba “a toda máquina”.

Según él, el juego sin nombre estaba planeado para lanzarse en los meses posteriores al estreno de la consola. Con Nintendo Switch 2 ya disponible, muchos esperan que el anuncio oficial ocurra pronto.

La llegada de Call of Duty a una consola de Nintendo marcaría un cambio importante. Sería el regreso de la franquicia a la plataforma tras varios años de ausencia.

¿Qué significa esto para los jugadores?

Para los usuarios de Nintendo Switch 2, esta noticia genera expectativa. La consola ofrece mejor potencia, lo que facilitaría portar un shooter moderno como Call of Duty.

Para Nintendo, sería una señal clara de mayor apoyo third-party. Para Microsoft, cumpliría acuerdos previos relacionados con llevar la franquicia a más plataformas.

Por ahora, no existe confirmación oficial. Sin embargo, el código de Call of Duty HQ y los comentarios de insiders apuntan en la misma dirección.

¿Crees que Call of Duty llegará pronto a Nintendo Switch 2?, ¿qué versión de la saga te gustaría ver en la consola?

