Nintendo casi le da a Yoshi su propia película, pero una decisión cambió el rumbo del universo de Mario en cine

Shigeru Miyamoto revela una idea descartada que pudo convertir a Yoshi en protagonista absoluto en la pantalla grande.

El éxito de Super Mario Bros. La Película dejó claro que Nintendo tiene un futuro enorme en el cine. La película logró conectar con fans de todas las generaciones y abrió la puerta para que más personajes tengan su momento.

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Sin embargo, una nueva revelación demuestra que los planes originales eran muy distintos. Uno de los personajes más queridos de la franquicia estuvo cerca de tener un proyecto completamente propio.

Yoshi pudo protagonizar su propia historia en Nueva York

En una entrevista con Famitsu, Shigeru Miyamoto compartió que Yoshi siempre fue considerado para la película. El creativo explicó que quería incluirlo desde el inicio, pero la historia no le daba un espacio claro.

Esto llevó a varias ideas durante la producción. Una de las más llamativas fue desarrollar una película independiente centrada en Yoshi. En ese concepto, el personaje viviría distintas situaciones y aventuras en Nueva York.

La idea suena bastante diferente al tono final del proyecto. También muestra que Nintendo exploró caminos más arriesgados antes de tomar una decisión definitiva que llevara al personaje a aparecer en Super Mario Galaxy La Película.

La decisión que definió la película final

Al final, el equipo optó por una dirección más enfocada. La prioridad fue construir una base sólida para el universo de Mario en el cine. Por eso, Yoshi quedó fuera de la historia principal.

En su lugar, se decidió incluirlo como un guiño al final de la primera cinta. Este momento funcionó como una promesa para el futuro de la franquicia que dio frutos en la segunda película.

Miyamoto también destacó lo divertido que fue trabajar junto a Matthew Fogel, guionista del filme. Ambos colaboraron para adaptar elementos de los juegos. El objetivo era darles un giro que funcionara en la pantalla grande y el resultado fue un filme que respetó la esencia de Nintendo. Al mismo tiempo, logró sentirse fresca para nuevos públicos.

Aunque la idea de una película de Yoshi no se concretó, sigue siendo una posibilidad interesante. Considerando el éxito actual, no sería raro ver proyectos centrados en otros personajes.

¿Te gustaría ver una película de Yoshi en Nueva York? ¿Qué personaje de Nintendo merece su propio spin-off en el cine? Cuéntanos en los comentarios.

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