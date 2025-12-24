Nintendo celebra el Año Nuevo con nuevos diseños gratuitos en Animal Crossing: New Horizons

La isla se prepara para despedir 2025 y recibir 2026 con artículos festivos creados por la propia Nintendo.

Nintendo sabe que Animal Crossing: New Horizons sigue siendo un punto de reunión para millones de jugadores. Por eso, la compañía decidió consentir a la comunidad con una serie de diseños personalizados gratuitos pensados para celebrar la llegada del Año Nuevo.

Aunque el juego debutó hace varios años, sigue recibiendo pequeños detalles que mantienen viva la experiencia. En esta ocasión, el enfoque está en la personalización, uno de los pilares que convirtió a New Horizons en un fenómeno cultural.

Diseños especiales para recibir 2026 en tu isla

Los nuevos contenidos consisten en 3 diseños personalizados oficiales creados por Nintendo. Todos están inspirados en el Año Nuevo y pueden usarse tanto para vestir a tu personaje como para decorar la isla.

Los artículos incluidos son un gorro tejido, una sudadera con capucha y una bandera conmemorativa de 2026. Cada uno cuenta con su propio código, el cual puede canjearse directamente dentro del juego.

Estos son los códigos compartidos por Nintendo:

Gorro tejido 2026: MO-4BF9-FR90-X513

MO-4BF9-FR90-X513 Sudadera 2026: MO-05W4-BPK8-3R2F

MO-05W4-BPK8-3R2F Bandera de 2026: MO-T5KK-WX8Y-VKP0

¿Cómo canjear los diseños en Animal Crossing: New Horizons?

Para obtener estos diseños, no necesitas contenido adicional ni pagos extra. El proceso es sencillo y sólo requiere que tengas acceso a la tienda. Dentro del lugar, dirígete a la computadora ubicada en la parte trasera. Desde ahí, selecciona la opción para descargar diseños personalizados mediante código. Introduce cada uno y el diseño se añadirá de inmediato a tu colección.

Una vez descargados, puedes usarlos como cualquier otro diseño. El gorro y la sudadera pueden equiparse directamente, mientras que la bandera funciona perfectamente como decoración para plazas, casas o zonas temáticas.

Un pequeño detalle que mantiene viva la comunidad

Aunque Animal Crossing: New Horizons ya no recibe grandes actualizaciones, estos gestos refuerzan el vínculo entre Nintendo y su comunidad. Además, son una excusa perfecta para volver a la isla, redecorar y compartir capturas con amigos.

Este tipo de contenido también demuestra que el juego sigue siendo relevante como espacio social. Incluso en 2025, continúa siendo un refugio relajante para muchos jugadores.

¿Vas a usar estos diseños para celebrar el Año Nuevo en tu isla? ¿Cuál te gustó más, la sudadera o el gorro? Cuéntanos en los comentarios.

