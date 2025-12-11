Nintendo estaría pagando 41% más por la RAM de Switch 2 debido a la escasez de memoria

Nintendo Switch 2 ya está en el mercado, pero su producción sigue generando dudas en inversionistas. La compañía enfrenta un escenario complicado por el alza de precios en memoria y almacenamiento, lo cual podría presionar sus márgenes de ganancia. Todo esto sucede mientras la consola mantiene una demanda fuerte y una producción que debe sostenerse a gran escala.

La RAM sube 41% y el NAND también se encarece

Bloomberg reporta que los módulos de RAM de 12 GB incluidos en Switch 2 aumentaron de precio aproximadamente 41% durante este trimestre. El almacenamiento NAND también subió cerca de 8%. Estas alzas generan preocupación en el mercado, pues elevan el costo de producción de la consola sin que Nintendo pueda ajustar el precio de venta con facilidad.

Además, la escasez de memoria también afecta a las tarjetas SD Express, esenciales para ampliar el almacenamiento limitado de la consola. En Amazon, una tarjeta de 256 GB cuesta alrededor de $89.99. Pelham Smithers, de Pelham Smithers Associates, explicó que el aumento en NAND golpea directamente estos accesorios. Según él, estos costos terminan llegando al jugador.

Smithers afirma que varios juegos de compañías como Electronic Arts pueden terminar costando $20 más debido a la necesidad de almacenamiento externo. La base almacenada de Switch 2 obliga a muchos usuarios a comprar tarjetas adicionales, volviendo la experiencia más costosa de lo esperado.

¿Qué significa esto para Nintendo?

Las acciones de Nintendo cayeron recientemente por temores sobre márgenes de ganancia. Los inversionistas temen que la consola se vuelva más cara de producir mientras el precio al consumidor se mantiene fijo. Aunque Switch 2 marcha bien en ventas, el escenario de memoria encarecida plantea retos para los próximos meses.

Dichos retos podrían traducirse en aumentos al precio de la nueva consola híbrida en el mercado, por lo que la preocupación en la comunidad sigue en aumento.

