Los fans de los RPG de acción con combates exigentes tienen un nuevo juego que seguir de cerca. ProbablyMonsters confirmó que Crimson Moon, su nueva propuesta de fantasía oscura, llegará en septiembre para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, mediante Steam y Epic Games Store.

Aunque todavía no hay una fecha exacta de lanzamiento, el estudio compartió nuevos detalles sobre esta aventura que combina exploración, acción cuerpo a cuerpo y elementos inspirados en los juegos tipo Souls. Su propuesta apuesta por un mundo gótico lleno de peligros, enemigos aterradores y una narrativa centrada en una guerra entre la humanidad y las fuerzas del infierno.

Una cruzada sangrienta para salvar una ciudad caída

En Crimson Moon, los jugadores asumirán el papel de un Nephilim, una poderosa criatura mitad humana y mitad ángel creada para defender a la humanidad. Gracias a sus habilidades sobrenaturales, armas especiales y devastadores ataques cuerpo a cuerpo, deberá enfrentarse a hordas de demonios, muertos vivientes, vampiros y otras aberraciones conocidas como Hellgrowth.

La aventura se desarrollará en Gildenarch, una ciudad caída que deberá ser recuperada distrito por distrito. Cada zona ofrecerá escenarios llenos de detalles góticos y ambientes inspirados en el Renacimiento, mientras los jugadores avanzan hacia enfrentamientos contra los llamados Dead Gods, los jefes más poderosos de la aventura.

Aquí puedes ver el avance:

Combates intensos y modo cooperativo

Uno de los aspectos más llamativos del juego es su sistema de combate. Según sus creadores, cada tipo de enemigo tendrá ejecuciones únicas y enfrentamientos diseñados para recompensar la improvisación y la creatividad durante las batallas.

Además de la experiencia para un jugador, Crimson Moon incluirá un modo cooperativo opcional para 2 personas. Los aliados podrán compartir vidas, revivir compañeros caídos y combinar habilidades para crear estrategias más efectivas durante las misiones.

El juego también contará con una estructura basada en partidas rejugables. Cada intento permitirá desbloquear nuevas misiones, modificadores y mejoras permanentes para el personaje.

Poderes angelicales y una base de operaciones

Entre misión y misión, los jugadores regresarán a la sede de la Iglesia, un refugio que funcionará como centro de operaciones. Ahí será posible mejorar habilidades, interactuar con personajes y planear nuevas expediciones mediante una mesa de guerra.

Otro elemento importante será la transformación angelical del protagonista. Estas habilidades especiales permitirán desatar ataques devastadores y acceder a poderes temporales capaces de cambiar el rumbo de los combates más difíciles.

Con una mezcla de fantasía oscura, acción intensa y cooperativo para 2 jugadores, Crimson Moon buscará llamar la atención de quienes disfrutan experiencias desafiantes cuando llegue en septiembre.

¿Te llama la atención la propuesta de Crimson Moon? ¿Crees que puede convertirse en uno de los RPG de acción más interesantes del año? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente