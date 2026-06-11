La ruptura entre EA Sports y la FIFA es uno de los escándalos más grandes en la historia de los videojuegos. Una franquicia multimillonaria terminó tras 3 décadas de historia ante un desacuerdo por el costo de renovación.

FIFA dejo de existir como tal en el gaming, pero la federación de fútbol no se quedó de brazos cruzados y prometió hacer su propio juego.

En algún momento, la atención apuntó hacia 2K Sports, una autoridad en materia de juegos deportivos y hubo muchos rumores al respecto. Sin embargo, un reporte reciente confirmó que ambas partes se reunieron, platicaron y estuvieron a punto de cerrar el trato que se convertiría en FIFA 2K.

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Fuente confiable revela que la FIFA y 2K Sports sí se reunieron

De acuerdo con un reporte de Curtis Russell en exclusiva para Sports Gamers Online, la FIFA y 2K Sports estuvieron cerca de cerrar un acuerdo importante que marcaría el nacimiento de FIFA 2K.

Al respecto, fuentes internas que optaron por el anonimato revelaron que la federación de fútbol y la compañía de videojuegos avanzaron en negociaciones al grado de estar en la etapa de revisar los términos contractuales y los acuerdos de licencia hace un par de años.

Se menciona que el trato sería por 10 años, incluiría la Copa del Mundo 2026, la licencia oficial de FIFA y había intenciones de negociación con FIFPRO, quien tiene los derechos de imagen de la mayoría de los futbolistas del mundo.

Asimismo, se reveló que 2K Sports puso sobre la mesa un modo de juego similar a MyGM de NBA 2K. En él, los jugadores toman control absoluto de un equipo desde la parte administrativa hasta lo que sucede en la cancha.

El modo MyGM de NBA 2K es uno de los más populares en los juegos deportivos

El trato estuvo cerca, pero fracaso por un detalle importante

Con tal avance, la pregunta que se hacen los fans es, ¿por qué no se hizo realidad?

De acuerdo con el reporte, la FIFA insistió en la proximidad de la Copa del Mundo 2026, por lo que necesitaba que 2K Sports tuviera el juego completo en el menor tiempo posible.

Lamentablemente, esto fue incompatible con los procesos de desarrollo de 2K Sports y la compañía señaló que necesitaban tiempo para construir el concepto de la nueva franquicia y, lo más importante, trabajar en su propuesta de jugabilidad pues apuntaría hacia el realismo y la simulación.

Ante este panorama, la FIFA rompió las negociaciones con 2K Sports y optó por acercarse con aquellos editores y estudios que le ofrecieran un juego del Mundial 2026 en el menor tiempo posible. Por ejemplo, el juego oficial de la Copa del Mundo 2026 que acordó con Netflix Games.

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