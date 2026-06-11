Grand Theft Auto V es uno de los videojuegos más vendidos de la historia, así que es fácil asumir que todo el mundo ya lo tiene en su colección. La realidad, sin embargo, es que hay muchos jugadores que todavía no lo adquieren. Todos ellos estarán felices de saber que ahora pueden descargarlo sin cargo adicional a través de un servicio de suscripción.

Rockstar Games informó que el aclamado título de mundo abierto ya forma parte del programa de paga. Esto implica que es innecesario comprar una copia completa, pues basta con pagar una cuota mensual para acceder a la totalidad del modo historia. A continuación, revelamos el precio y las plataformas en las que está disponible.

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Grand Theft Auto V ya está “gratis” en GTA+

A pesar de ser uno de los títulos más exitosos en la historia, GTA V formó parte del catálogo de Xbox Game Pass y PlayStation Plus en un par de ocasiones. Tristemente, abandonó dichos servicios y hasta hace poco los jugadores de las plataformas de Microsoft y Sony debían comprar el juego para continuar su sesión.

Eso acaba de cambiar, pues Grand Theft Auto V se incorporó de forma sorpresiva al catálogo de GTA+, el popular programa de Rockstar Games. Los usuarios que tengan una membresía activa ya pueden descargar el título y adentrarse en la aventura de Michael de Santa, Trevor Phillips y Franklin Clinton.

El servicio de suscripción se lanzó en 2022, y su beneficio principal era otorgar recompensas exclusivas y regalos a los jugadores de GTA Online; sin embargo, a partir de 2023 expandió su oferta y ahora también da acceso a un catálogo rotativo de juegos de la compañía.

A través de un comunicado, Rockstar Games informó que Grand Theft Auto V se unió a la librería de GTA+. El programa sólo está disponible en Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC, así que únicamente los propietarios de dichas plataformas podrán descargar sin cargo adicional el juego de 2013.

El servicio tiene un precio mensual de $7.99 USD o $160 MXN por lo que estamos ante una de las alternativas más económicas para probar la campaña narrativa de GTA V. Eso sí, hay que tener en cuenta que los usuarios de PS5 y XBOX aún necesitarán una membresía a PS Plus o Xbox Game Pass para acceder a GTA Online, el modo multijugador.

Por otra parte, los usuarios de PC deben tener en cuenta que recibirán acceso a la versión Enhanced, que incluye gráficos renovados, compatibilidad con ray-tracing, una mejor optimización y otros ajustes técnicos.

GTA V está disponible sin costo extra en GTA+, el servicio de suscripción de Rockstar Games

¿Qué otros beneficios se incluyen en la suscripción de GTA+?

Por supuesto, el catálogo de juegos es la ventaja más sustancial de GTA+. Además del recién añadido Grand Theft Auto V, los suscriptores activos pueden descargar sin cargo extra Red Dead Redemption, Bully, L.A. Noire y los 3 títulos clásicos que conforman la colección remasterizada GTA: The Trilogy – The Definitive Edition.

Adicionalmente, los jugadores de GTA Online con una membresía tienen acceso ilimitado a The Vinewood Club, una asignación de $500,000 dólares en el título multijugador, coches gratuitos cada mes y otros beneficios.

Al respecto, Rockstar Games informó que el automóvil clásico Ocelot Stromberg ya está disponible gratis para todos los suscriptores del programa de paga. De igual forma, camisetas temáticas de béisbol, ropas para celebrar el Día de la Independencia y otros regalos se unieron a la lista de recompensas.

Por ahora, se desconoce si Grand Theft Auto V formará parte del catálogo de GTA+ para siempre o si es una oferta de tiempo limitado. De cualquier forma, su adición al programa de Rockstar Games tiene lugar menos de 6 meses antes del lanzamiento de Grand Theft Auto VI, el juego más esperado de la década.

Los suscriptores activos de GTA+ también reciben recompensas mensuales en GTA Online

Pero dinos, ¿planeas aprovechar tu membresía para jugar el título de mundo abierto? Déjanos leerte en los comentarios.

Podrás encontrar más información sobre Grand Theft Auto V si visitas esta página.

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