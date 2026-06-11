Los fans de la saga The Legend of Heroes tienen una excelente noticia. Dos de las entregas más queridas de la franquicia están listas para regresar a consolas modernas con varias mejoras técnicas que aprovecharán el hardware actual.

NIS America confirmó que The Legend of Heroes: Trails from Zero y The Legend of Heroes: Trails to Azure llegarán a PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 el próximo 10 de septiembre. Los juegos podrán adquirirse por separado en formato digital o juntos en una colección física.

Crossbell vuelve a cobrar vida con mejoras visuales y de rendimiento

Además de poner nuevamente al alcance de los jugadores estas importantes aventuras, las nuevas versiones incluirán varias mejoras técnicas. Entre ellas destacan soporte para resolución 4K, hasta 120 cuadros por segundo y texturas mejoradas.

En el caso de Nintendo Switch 2, ambos títulos también ofrecerán compatibilidad con controles tipo mouse, una función que comienza a ganar presencia en algunos lanzamientos de la consola híbrida.

Por si fuera poco, NIS America también abrió las preventas de una edición limitada valorada en $109.99 USD. Este paquete incluirá una copia de los juegos, caja especial, libro de arte, discos con la banda sonora, tarjetas holográficas, un soporte acrílico, insignias para planchar y un set de portavasos inspirado en Mishelam Wonderland.

¿Qué es The Legend of Heroes: Trails from Zero?

Esta entrega marca el inicio del arco argumental de Crossbell, una de las historias más importantes dentro del universo Trails.

La aventura sigue a Lloyd Bannings, quien regresa a su ciudad natal después de 3 años para unirse al Departamento de Policía de Crossbell. Sin embargo, termina asignado a la Sección de Apoyo Especial, un grupo encargado de resolver casos poco convencionales y ayudar a los ciudadanos.

Durante su viaje conocerá a personajes como Elie MacDowell, Randy Orlando y Tio Plato, quienes se convertirán en piezas fundamentales de una trama llena de misterios políticos, conspiraciones y conflictos internacionales.

La nueva versión permitirá alternar entre texturas originales y mejoradas, además de utilizar un modo de alta velocidad para acelerar la exploración y los combates.

¿Qué ofrece The Legend of Heroes: Trails to Azure?

La secuela continúa directamente los acontecimientos de Trails from Zero y es considerada por muchos seguidores como una de las mejores entregas de toda la franquicia.

La historia presenta una aparente paz en Crossbell que pronto se rompe debido a nuevas amenazas y tensiones políticas entre el Imperio Ereboniano y la República de Calvard. Lloyd y sus aliados deberán enfrentar una serie de eventos que definirán el futuro de la región.

Entre sus novedades destacan mecánicas de combate como Burst y Back Attack, además de la posibilidad de utilizar un vehículo personalizable durante la aventura.

También será posible transferir datos guardados de Trails from Zero, desbloqueando diálogos adicionales y cambios en algunas escenas para quienes jueguen ambos títulos de forma consecutiva.

El regreso de estas entregas representa una gran oportunidad para que nuevos jugadores descubran una de las historias más celebradas de Falcom, mientras que los veteranos podrán revivir la aventura con mejoras técnicas importantes.

¿Planeas jugar el arco de Crossbell por primera vez? ¿Crees que esta es una de las mejores historias de toda la saga Trails? Cuéntanos en los comentarios.

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