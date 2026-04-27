Nintendo estaría preparando película de Metroid y dos grandes estudios ya pelean por quedarse con el proyecto

Un nuevo rumor sacude a los fans y apunta a que una de sus franquicias más queridas podría dar el salto al cine.

De acuerdo con información compartida por el filtrador VScooper, Nintendo ya estaría moviendo piezas para llevar Metroid a la pantalla grande. Aunque el proyecto aún estaría en una etapa temprana, ya habría 2 gigantes del cine interesados en hacerlo realidad.

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Sony y Universal quieren quedarse con Metroid

Según el reporte, Nintendo ya estaría presentando la idea de una película basada en Metroid a distintos estudios de Hollywood. En este proceso, tanto Sony Pictures como Universal Pictures estarían muy cerca de asegurar los derechos del proyecto.

Ambas compañías tendrían un fuerte interés en la franquicia, lo que ha generado una especie de competencia directa para ver quién logra concretar el acuerdo. Por ahora, la balanza parece bastante pareja entre los 2 estudios.

¿Será una película live action?

El mismo rumor señala que tanto Sony como Universal estarían inclinándose por una película live action de Metroid. Esto abriría la puerta a ver una versión más realista de Samus Aran y su universo, lleno de ciencia ficción, criaturas alienígenas y exploración espacial.

Sin embargo, es importante tomar esta información con cautela. El proyecto estaría en fases muy iniciales, por lo que la dirección creativa podría cambiar en cualquier momento. Incluso el estudio encargado podría ser otro distinto si las negociaciones no avanzan como se espera.

A pesar de eso, la posibilidad ya es suficiente para emocionar a los fans de la saga, que durante años han pedido una adaptación cinematográfica a la altura de su historia.

Nintendo sigue apostando por el cine

Este rumor llega en un momento donde Nintendo parece más interesada que nunca en expandir sus franquicias fuera de los videojuegos. El éxito de sus producciones recientes ha demostrado que sus personajes tienen un gran potencial en otros medios.

Si el proyecto de Metroid logra concretarse, podría convertirse en una de las apuestas más ambiciosas de la compañía en el cine, sobre todo por el tono más serio y oscuro de la saga. Sólo queda esperar a que haya información oficial que confirme estos planes y revele más detalles sobre la posible película.

¿Te gustaría ver una película live action de Metroid? ¿Qué estudio crees que haría un mejor trabajo con la franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

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