Nintendo explica por qué mantuvo en misterio a los Sabios de la Guerra del Destierro en Tears of the Kingdom

El director Hidemaro Fujibayashi revela que mostrar más de ellos habría cambiado por completo el enfoque narrativo del juego.

La historia de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dejó huella por su ambición, escala y forma de expandir el legado de Breath of the Wild. Sin embargo, también sembró muchas dudas entre los fans, especialmente alrededor de un grupo clave del pasado de Hyrule. Su presencia fue crucial, pero su desarrollo resultó mínimo, casi deliberadamente distante.

Durante gran parte de la aventura, la Guerra del Destierro funciona como un evento mítico, contado a fragmentos y rodeado de simbolismo. En ese contexto aparecen los Sabios originales, figuras enmascaradas que apoyaron a Rauru, pero de las que apenas conocemos nombres, rostros o personalidades. Ahora, Nintendo explicó por qué tomó esa decisión creativa.

Una historia que debía mantenerse contenida

En una entrevista con el medio japonés 4Gamer, Hidemaro Fujibayashi, director de Tears of the Kingdom, habló sobre el enfoque narrativo detrás de los Sabios de la Guerra del Destierro. Según el creativo, todo partió de un tema central que guiaba la historia principal del juego.

Fujibayashi explicó que los Sabios fueron diseñados con máscaras y sin nombres visibles de forma intencional. Mostrar más detalles sobre ellos, como sus personalidades o sus rostros, habría provocado que la historia creciera demasiado. Ese crecimiento, desde su perspectiva, habría desbalanceado la narrativa general.

El director señaló que hubo muchos elementos que el equipo decidió “contener” de manera consciente. La prioridad era mantener el foco en el viaje de Link, Zelda y el conflicto principal, sin abrir demasiados frentes narrativos adicionales.

Los Sabios como figuras míticas

Dentro del juego, los Sabios del pasado son Ardi del pueblo Gerudo, Qia de los Zora, Raphica de los Rito y Agraston de los Goron. Su participación se limita a breves escenas del pasado, presentadas como recuerdos, lo que refuerza su carácter legendario.

Esta decisión también ayuda a que la Guerra del Destierro se perciba como un evento histórico distante, casi como una leyenda transmitida a través del tiempo. En lugar de personajes plenamente desarrollados, los Sabios funcionan como símbolos del sacrificio y la unión de los pueblos de Hyrule.

Fujibayashi añadió que, por esta misma razón, le alegró que en materiales posteriores la Guerra del Destierro y sus figuras hayan recibido mayor atención. Para él, ese contexto adicional permite apreciarlos mejor sin afectar la estructura original del juego.

Una elección que sigue generando debate

La explicación de Nintendo deja claro que el misterio fue una decisión narrativa, no una omisión accidental. Aun así, muchos fans siguen deseando conocer más sobre estos Sabios y su papel exacto en la historia de Hyrule. Lo bueno es que ahora eso es posible gracias al lanzamiento de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.

¿Te habría gustado ver más desarrollo de los Sabios del pasado en Tears of the Kingdom? ¿Crees que el misterio fortaleció la narrativa o la dejó incompleta? Cuéntanos en los comentarios.

