Nintendo explica por qué Metroid Prime 4 apostó por áreas limitadas y no por un mundo abierto total

El equipo detrás del esperado regreso de Samus Aran revela cómo su visión chocó con las tendencias modernas y por qué decidieron mantenerse fieles al ADN clásico de la saga.

La conversación alrededor de Metroid Prime 4: Beyond cambió de tono desde su lanzamiento. Durante años, la expectativa fue enorme y cada detalle despertó debates intensos. Uno de los más recurrentes giró en torno a una pregunta clave: por qué el juego no adoptó una estructura de mundo abierto.

Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026

Ahora, Nintendo ofreció una explicación clara. Un desarrollador habló con una publicación japonesa sobre los retos creativos del proyecto. Sus palabras revelan cómo el equipo analizó tendencias modernas y decidió tomar otro camino.

Desde las primeras etapas, el impacto de The Legend of Zelda: Breath of the Wild fue evidente. Muchos jugadores pedían un Metroid completamente abierto. La idea sonaba atractiva, pero chocaba con la esencia de la serie.

El ADN de Metroid frente a la libertad total

Según el desarrollador, Metroid se basa en expandir la exploración mediante habilidades desbloqueables. Este diseño se siente natural en áreas controladas. En un mundo abierto total, esa progresión pierde fuerza desde el inicio.

Por esa razón, el equipo optó por áreas limitadas pero amplias. Cada zona funciona como un espacio central que conecta con otras regiones. Así, la exploración mantiene un ritmo claro y satisfactorio.

El objetivo era ofrecer libertad dentro de límites bien definidos. De esta forma, cada nuevo poder desbloquea rutas y secretos concretos, además la sensación de avance se mantiene constante durante toda la aventura.

Ritmo, exploración y decisiones firmes

Otro elemento clave fue el ritmo del juego. En ciertas áreas, Samus puede desplazarse en vehículo. Este segmento busca reducir la tensión tras largas sesiones de exploración. También ayuda a equilibrar el flujo general de la experiencia.

El desarrollo de Metroid Prime 4 tomó más tiempo del esperado. Durante ese periodo, la percepción de los mundos abiertos cambió entre los jugadores. Aun así, el proyecto ya había reiniciado una vez con Retro Studios.

Volver a replantear todo resultaba inviable, el equipo decidió respetar su visión original y avanzar con ella. También optaron por no seguir la aceleración extrema vista en shooters modernos. Incorporar esos cambios habría afectado el tiempo de una aventura centrada en exploración. Por ello, el juego se mantiene deliberadamente al margen de ciertas tendencias actuales.

Metroid Prime 4 se presenta como una obra fiel a su identidad; su diseño prioriza atmósfera, progresión y control del ritmo. La decisión puede dividir opiniones, pero define con claridad su propuesta.

¿Qué te parece la elección de Nintendo para Metroid Prime 4? ¿Prefieres este enfoque clásico o un mundo abierto total para la saga? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente