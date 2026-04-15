Nintendo lanza una actualización clave para la app de GameCube en Switch 2 y soluciona un molesto error en un clásico de Pokémon

El servicio sigue mejorando y ahora corrige un problema que afectaba directamente a uno de los juegos más recordados de la consola.

Los servicios de Nintendo siguen evolucionando en Nintendo Switch 2, y esta vez toca hablar de una mejora que muchos jugadores esperaban. Aunque el catálogo clásico ha crecido bastante en los últimos meses, algunos errores técnicos seguían presentes en ciertos títulos.

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Ahora, la compañía japonesa vuelve a demostrar que escucha a su comunidad con una actualización puntual que mejora la experiencia en uno de sus juegos más queridos.

Nintendo corrige error importante en la app de GameCube

Nintendo lanzó la versión 1.6.1 de la aplicación Nintendo GameCube Nintendo Classics, disponible para suscriptores de Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Este nuevo parche se enfoca en solucionar un problema específico que llevaba semanas afectando a los jugadores.

El error provocaba que Pokémon XD: Gale of Darkness se cerrara de forma inesperada durante las partidas. Este fallo resultaba frustrante, especialmente para quienes disfrutaban sesiones largas o estaban avanzando en momentos importantes de la historia.

La compañía ya había reconocido este problema desde el pasado 24 de marzo, por lo que esta actualización llega como una respuesta directa a ese reporte.

Un clásico que ya se puede disfrutar sin interrupciones

Con la llegada de la versión 1.6.1, los usuarios ya pueden jugar Pokémon XD: Gale of Darkness sin preocuparse por cierres inesperados. Esto devuelve la estabilidad a uno de los títulos más queridos del catálogo de GameCube.

Cabe mencionar que este juego es recordado por ofrecer una experiencia distinta dentro de la franquicia, con un enfoque más oscuro y mecánicas únicas como la captura de Pokémon oscuros.

La actualización no incluye cambios adicionales visibles, pero su impacto es importante para la comunidad que disfruta el catálogo retro en la consola híbrida.

¿Has tenido problemas con Pokémon XD: Gale of Darkness en Switch 2? ¿Qué otro juego clásico te gustaría ver optimizado en el servicio? Cuéntanos en los comentarios.

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