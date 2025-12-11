Nintendo Music te sorprende con su Year in Review 2025

La temporada de recuentos llegó y Nintendo no piensa quedarse atrás. La compañía actualizó su app Nintendo Music y ahora ofrece una función especial que muchos fans habían pedido desde hace tiempo. La herramienta ya está disponible y promete revivir tu 2025 musical con varios detalles interesantes.

Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026

Un vistazo a tu año musical

Nintendo Music Year in Review 2025 funciona como un resumen personal que muestra tu actividad en la app. La función destaca tus canciones más reproducidas, tus playlists favoritas y otros datos que revelan tu comportamiento musical durante el año. Es una propuesta sencilla, pero efectiva para quienes usan la plataforma como acompañante diario.

La opción aparece en la parte superior de la pantalla al abrir la app. No necesitas activar nada extra. Sólo entra, presiona el botón y revisa cada sección con calma. El diseño es ligero y ordenado, algo que facilita la navegación incluso para usuarios nuevos.

¿Cómo funciona Year in Review?

El sistema analiza tu actividad del 2025 para generar un resumen dinámico. Cada pantalla muestra estadísticas precisas, pero también agrega pequeños mensajes para darle un toque más personal. Verás cuántas veces escuchaste cierto tema, en qué momento del año estuviste más activo y qué playlist dominó tus sesiones.

El formato recuerda a servicios como Spotify Wrapped, pero adaptado al estilo de Nintendo. La idea es ofrecer un vistazo rápido y atractivo, sin saturar con información innecesaria. La experiencia dura apenas unos minutos, pero invita a comparar resultados con amigos.

¿Cuánto cuesta Nintendo Music?

Nintendo Music está disponible para todos los miembros de Nintendo Switch Online, por lo que no importa si tienes un plan regular o el Paquete de Expansión, puedes conseguirlo desde $399 MXN al año.

Lo mejor de todo es que, si no tienes Nintendo Switch Online, puedes acceder a Nintendo Music aprovechando una de las pruebas gratuitas del servicio y conocer todo lo que ofrece. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Nintendo Music.

¿Qué te parece Nintendo Music? ¿Qué te pareció tu Nintendo Music Year in Review 2025? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente