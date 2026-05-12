Nintendo por fin reveló la fecha del nuevo amiibo de Zelda: Tears of the Kingdom y costará más que otros modelos

Los fans de Nintendo llevaban más de 1 año esperando noticias sobre el amiibo de Mineru’s Construct. La figura fue anunciada como “próximamente” hace mucho tiempo, pero la compañía guardó silencio durante meses. Ahora, por fin sabemos cuándo debutará y cuánto costará.

Por si te lo perdiste: Este es el calendario actualizado de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para los próximos meses

El nuevo amiibo inspirado en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará el próximo 17 de septiembre. La figura destaca por su gran tamaño y por incluir brazos articulados, algo poco común en esta línea de coleccionables.

El amiibo de Mineru será uno de los más caros de Nintendo

De acuerdo con la información oficial, el amiibo tendrá un precio de $34.99 USD en Estados Unidos. Esto lo coloca entre los modelos más costosos lanzados recientemente por la compañía.

El precio es similar al de los amiibo de la serie Super Mario Galaxy, que también destacaron por su tamaño y detalles especiales. Todo indica que Nintendo quiere convertir esta figura en una pieza premium para coleccionistas de The Legend of Zelda.

Además de servir como figura de colección, el amiibo desbloqueará un nuevo diseño para la paravela de Link dentro de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom al escanearlo en la consola.

Un lanzamiento esperado por los fans de Zelda

Muchos jugadores pensaban que el amiibo tardaría todavía más en llegar. El anuncio original dejó pocas pistas y durante meses no hubo actualizaciones oficiales.

La figura representa el Construct de Mineru, uno de los personajes más importantes y llamativos de la aventura de Link en Nintendo Switch 2 y el primer Switch. Gracias a su diseño mecánico y tamaño, podría convertirse en uno de los amiibo más buscados del año.

Por ahora, Nintendo no ha confirmado detalles sobre preventas internacionales. Sin embargo, es probable que las reservas comiencen pronto en tiendas seleccionadas de México.

¿Piensas comprar el amiibo de Mineru’s Construct? ¿Crees que su precio está justificado por el tamaño y detalles? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente